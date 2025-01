Tah-Poker wird zur "Seifenoper"

IMAGO/Maximilian Koch

Der Vertrag von Jonathan Tah bei Bayer Leverkusen läuft aus

Wie es für Jonathan Tah von Bayer Leverkusen nach der Saison weitergeht, ist immer noch unklar. Der FC Barcelona und Real Madrid liefern sich offenbar ein heißes Rennen um den Nationalspieler.

Wie das Portal "fichajes.net" berichtet, will Real Madrid versuchen, dem FC Barcelona Innenverteidiger Jonathan Tah wegzuschnappen.

Demnach galt Barca bislang als Favorit auf einen ablösefreien Wechsel im Sommer. Die Königlichen funken nun aber wohl dazwischen.

Weiter heißt es, dass im Sommer eine "große Seifenoper" rund um Tah zu erwarten sei. Ein "neues Kapitel einer historischen Rivalität" könne aufgeschlagen werden.

Der FC Bayern, der ebenfalls an dem Spieler von Bayer Leverkusen interessiert sein soll, wird in dem Bericht dagegen nicht erwähnt.

Als Ass im Ärmel von Real Madrid könnte sich Xabi Alonso erweisen. Der Trainer von Bayer Leverkusen wird mit einem Wechsel zu Real Madrid in Verbindung gebracht. Sollte der Spanier tatsächlich im Sommer in die Fußstapfen von Carlo Ancelotti treten, könnte er Tah mit nach Madrid bringen, so das Portal.

Zuletzt hatte die spanische Zeitung "Sport" bereits berichtet, dass ein Wechsel von Jonathan Tah zum FC Barcelona noch lange nicht in trockenen Tüchern sei.

Ursächlich dafür ist demnach die nun doch anstehende Vertragsverlängerung von Ronald Araújo. Sollte sich der Uruguayer länger binden, würde zwangsläufig auch Tahs Stammplatz-Garantie wackeln, spekuliert das Blatt.

Tah lässt Zukunft offen

Anfang Januar hatte sich Tah noch zurückhaltend zu seiner Zukunft geäußert. "Stand jetzt ist nichts entschieden. Ich bin voll und ganz darauf fokussiert, mit Leverkusen erfolgreich zu sein. Meine Entscheidung werde ich demnächst treffen - und wenn ich das getan habe, das auch kommunizieren", stellte der Abwehrspieler gegenüber "Sky" klar.

Dem TV-Sender zufolge steht bislang lediglich fest, dass Tah seinen auslaufenden Vertrag bei der Werkself nicht verlängern wird.