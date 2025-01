Bericht: Real Madrid sauer auf Davies-Berater

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Jenni Maul

Alphonso Davies wird seinen Vertrag beim FC Bayern wohl verlängern

Nach langen und zähen Verhandlungen wird Alphonso Davies seinen Vertrag beim FC Bayern nun offenbar doch verlängern. Das lässt vor allem Real Madrid ganz alt aussehen, denn die Königlichen waren bis zuletzt von einem ablösefreien des Wechsels des Münchners ausgegangen. Verärgert soll der spanische Spitzenklub unter anderem über das Vorgehen von Davies-Berater Nick Huoseh sein.

Es kommt nicht oft vor, dass Real Madrid auf dem Transfermarkt eine Watschn kassiert. Im Fall von Alphonso Davies ist dies nun aber offenbar eingetreten. Laut "Sky"-Angaben hat die Spielerseite in den Gesprächen mit dem FC Bayern einen Durchbruch erzielt. Davies werde zeitnah einen neuen Vertrag bis zum Sommer 2030 unterschreiben, heißt es.

Für Real Madrid ist das ein Problem, denn die Königlichen waren spanischen Medien zufolge bis zuletzt fest davon ausgegangen, dass Davies ihrem Lockruf folgen würde. Mündlich soll sich der Kanadier mit den Madrilenen schon vor langer Zeit auf einen ablösefreien Transfer im kommenden Sommer geeinigt haben.

Hat der Davies-Berater den Real-Transfer torpediert?

Dass es nun doch nicht dazu kommt, schieben die Real-Bosse laut "Marca" unter anderem Berater Nick Huoseh in die Schuhe. Dessen Vorgehensweise sei von Anfang an nicht goutiert worden, berichtet die Sportzeitung am Dienstag.

Gleich zweimal hätten die Real-Bosse das Gefühl gehabt, den Davies-Deal vorzeitig abschließend zu können. Beide Male sei es Huoseh gewesen, der eine Wende herbeiführte und den Transfer verhinderte, behauptet die "Marca", ohne weitere Details zu nennen.

Real hat schon eine Davies-Alternative im Blick

Jetzt steht der spanische Rekordmeister ausnahmsweise mal mit leeren Händen da. Real hatte sich in den letzten Jahren einen Namen mit einigen ablösefreien Top-Transfers gemacht - unter anderem kamen David Alaba, Antonio Rüdiger und Kylian Mbappé zum Nulltarif ins Bernabéu -, für einen neuen Linksverteidiger muss der Klub nun aber doch unerwartet in die Tasche greifen.

Spekuliert wurde bereits, dass Real Madrid jetzt auf die Dienste von Ex-Profi Miguel Gutiérrez zurückgreifen könnte. Der 23-Jährige wurde 2022 an den FC Girona transferiert, das allerdings inklusive Rückkauf-Klausel. Diese soll bei überschaubaren acht Millionen Euro liegen.