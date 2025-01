Neue Entwicklung im Poker um Rashford

IMAGO/Michal Kamaryt

Marcus Rashford zieht das Interesse mehrerer Klubs auf sich

Neue Entwicklungen im Poker um Marcus Rashford. Borussia Dortmund bekommt im Transfer-Rennen um den Angreifer offenbar namhafte Konkurrenz.

Borussia Dortmund sucht weiter nach Verstärkung für die lahmende Offensive. Ein heißer Kandidat ist Marcus Rashford. Aber nicht nur die Schwarzgelben beschäftigen sich mit dem aussortierten Stürmer von Manchester United.

Wie Transfer-Insider Fabrizio Romano beim Kurznachrichtendienst X berichtet, haben sich Vertraute des 27-Jährigen am Dienstag in Lissabon mit Barca-Sportdirektor Deco getroffen. Der FC Barcelona hielt sich aufgrund des Champions-League-Duells mit Benfica in der portugiesischen Hauptstadt auf. "Sport"-Reporter Toni Juanmartí berichtet ebenfalls über die Zusammenkunft.

Auch FC Barcelona an Rashford dran

"Wir konzentrieren uns jetzt voll und ganz auf neue Verträge ... und wenn wir dann noch weitere Verstärkungen holen können, wäre das immer willkommen", wird Deco von Romano zitiert. Trainer Hansi Flick sei "mit dem Kader, den wir haben, zufrieden, daher werden alle zukünftigen Entscheidungen erst später getroffen", so der Funktionär weiter.

Laut Romano hängt die Personalie Rashford beim FC Barcelona von potenziellen Abgängen des Klubs ab. Der Stürmer soll einem möglichen Wechsel nach Katalonien offen gegenüberstehen. Der BVB befindet sich ebenfalls weiter im Rennen um Rashford, vermeldet der italienische Journalist.

In Berichten war zuletzt auch von einem Interesse der AC Mailand an Rashford die Rede. Im Raum steht eine Leihe bis Saisonende. Die "Bild" hatte berichtet, dass schon am Donnerstag ein Medizincheck in Dortmund anberaumt werden könnte.

Am Dienstag machte derweil ein anderer prominenter Name aus England die Runde. Angeblich hat der BVB auch Jack Grealish von Manchester City auf dem Schirm. Auch hier gilt Milan als größter Konkurrent für Borussia Dortmund, berichtet "The Sun".