Roger Schmidt Top-Trainerkandidat beim BVB

IMAGO/Maciej Rogowski

Borussia Dortmund sucht einen neuen Trainer

Borussia Dortmund hat sich noch in der letzten Nacht nach der Niederlage in Bologna von Nuri Sahin getrennt. Das Aus hat der BVB mittlerweile offiziell bestätigt. Am Samstag gegen Werder Bremen wird U23-Coach Mike Tullberg die Schwarz-Gelben betreuen. Danach könnte nach RTL-Informationen ein in der Bundesliga bestens bekannter Trainer übernehmen.

Nuri Sahin ist nach nur gut einem halben Jahr und 27 Spielen schon wieder Geschichte bei Borussia Dortmund. Der frühere BVB-Profi, der im Sommer vom Co-Trainer zum Chefcoach aufgestiegen war, wurde nach der vierten Niederlage in Serie entlassen.

Als Interimslösung präsentierten die Schwarz-Gelben am Mittwochvormittag U23-Coach Mike Tullberg, der den BVB beim Heimspiel gegen Werder Bremen (Samstag, 15:30 Uhr im Live-Ticker auf sport.de) betreuen wird.

Danach könnte nach Informationen von RTL/ntv und sport.de ein in der Bundesliga bestens bekannter Trainer übernehmen: Roger Schmidt.

Schmidt war einst als Bayer-Trainer beim BVB zu Gast

Der ehemalige Coach von Bayer Leverkusen, der die Werkself zwischen 2014 und 2017 betreute, hat bei den BVB-Bossen die Nase vorn.

BVB spricht mit Roger Schmidt - Auch Urs Fischer ein Kandidat

Insgesamt verdichtet es sich bei der Borussia auf zwei Optionen: Neben Schmidt ist auch Urs Fischer ein Thema in Dortmund. Der ehemalige Trainer von Union Berlin würde mit seiner ruhigen Art gut zum BVB passen.

Nach Informationen von RTL/ntv und sport.de sprechen die Dortmunder Verantwortlichen aber gerade mit Schmidt. Es wird angestrebt, zeitnah eine Einigung mit dem 57-Jährigen zu finden, dessen Fußball gut zum BVB passen würde und der sich bestens in der Bundesliga und auch im europäischen Fußball auskennt.

Als weiterer namhafter Kandidat wurde zuletzt Erik ten Hag gehandelt. Dieser ist laut Medienberichten aus England aber kein Thema. Der frühere Teammanager von Manchester United will mindestens bis zum Sommer pausieren.

"Bild" und "Sky" berichten derzeit zudem von Verhandlungen mit Niko Kovac. Der frühere Frankfurt-, Bayern- und Wolfsburg-Coach soll zuletzt Besiktas abgesagt haben und wäre frei.