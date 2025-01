Bittere Transfer-Schlappe für den BVB

IMAGO/Paul Terry

Renato Veiga (m.) wechselt wohl nicht zum BVB

Zwischenzeitlich schien es so, als wenn Borussia Dortmund sich die Dienste von Renato Veiga vom FC Chelsea sichern könne. Doch die Verhandlungen zwischen den Blues und dem BVB gestalteten sich schwierig. Daher zieht es den Verteidiger nun offenbar in die Serie A. Eine Einigung über den Wechsel ist bereits erzielt, heißt es.

Bis zuletzt verhandelten Borussia Dortmund und der FC Chelsea über einen Transfer von Renato Veiga. "Sky" hatte jüngst berichtet, der BVB wolle den 21 Jahre alten Portugiesen zwar gerne leihweise unter Vertrag nehmen. Man liege aber in den Verhandlungen mit den Blues weiterhin zu weit auseinander, was die Gebühr für ein solches Geschäft angeht.

Der BVB habe bislang zwischen 2,5 und drei Millionen Euro geboten, die Blues fordern aber fünf bis sechs Millionen Euro, heißt es. Am Mittwoch hieß es daher bereits, dass ein Wechsel des ehemaligen Augsburgers nach Dortmund "sehr unwahrscheinlich" ist.

Juventus Turin setzt sich gegen den BVB durch

Transfer-Insider Fabrizio Romano zufolge ist der Bundesligist bei dem Nationalspieler sogar gänzlich aus dem Rennen. Demnach habe sich Juventus Turin erfolgreich die Dienste des Youngsters gesichert. Eine Einigung über eine halbjährige Leihe ohne Kaufoption sei zwischen allen drei Parteien erzielt worden.

Die Alte Dame zahlt die geforderten fünf Millionen Euro Leihgebühr an den Klub von der Stamford Bridge. Bei dem Tabellenfünften der Serie A soll Veiga auf seiner Lieblingsposition im Abwehrzentrum auflaufen. Der Verteidiger kann allerdings auch auf der linken Defensivseite spielen.

Veiga kam im zurückliegenden Sommer zum FC Chelsea. 14 Millionen Euro überwiesen die Londoner für ihn an den FC Basel.

Zuvor schnürte er bereits die Schuhe in der Bundesliga. Zwischen Januar und Sommer 2023 war er von seinem Ex-Klub Sporting an den FC Augsburg verliehen. 13 Partien absolvierte er in dieser Zeit für die Fuggerstädter im deutschen Oberhaus.