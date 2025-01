Top-Torjäger weiter im Fokus des FC Bayern?

IMAGO

Jonathan David soll das Interesse des FC Bayern geweckt haben

Seit Jahren zählt Jonathan David zu den erfolgreichsten Torjägern des europäischen Fußballs, Gerüchte um Interesse absoluter Top-Klubs sind alles andere als Mangelware. Der 25-jährige Kanadier schnürt die Schuhe aber nach wie vor für den französischen Erstligisten OSC Lille. Das dürfte sich in Kürze ändern. Unter anderem soll der FC Bayern David im Blick haben.

Bei der Suche nach einem hochkarätigen Backup für Superstar Harry Kane soll der FC Bayern Jonathan David von OSC Lille auf der Liste haben. Das berichtet Transfer-Journalist Ekrem Konur.

Die Spekulationen sind nicht wirklich neu, dass zu diesem Zeitpunkt erneut Wasser auf die Gerüchte-Mühlen gegossen wird, ist aber natürlich kein Zufall. Davids Vertrag in Lille endet im Sommer 2025, dann wäre der Torjäger sogar ablösefrei zu haben. Will Lille noch eine Ablöse kassieren, müsste man David wohl sogar im Winter ziehen lassen. Konur lässt allerdings offen, ob die Münchner schon in Kürze einen Vorstoß planen.

Dass der Offensivstar noch einmal verlängert, scheint zumindest ausgeschlossen: "Ich bin im letzten Jahr meines Vertrages. Wir werden sehen, was nächstes Jahr passiert. Ich bin für alles offen", erklärte David am Dienstagabend am Rande der Champions-League-Niederlage gegen den FC Liverpool (1:2) bei "Prime Video". Worte, die einen Verbleib zwar nicht explizit ausschließen, die aber wohl vor allem bei der Konkurrenz auf offene Ohren stoßen dürften.

Flirt des FC Bayern "für alles offen"

Zumal David offen über neue Abenteuer sprach: "Ich denke, die Premier League gilt natürlich als eine der besten Ligen der Welt. Aber für mich gilt nicht: Premier League oder gar nichts. Ich bin für alles offen und jede Liga hat ihre Herausforderungen."

Bereits im November 2024 bestätigte Lilles Präsident Olivier Létang, dass auch der FC Bayern im Poker um David seine Finger im Spiel habe.

Die Münchner zählen zu einem von vielen Klubs aus "ganz Europa", die Jonathan Davids Entwicklung "bewundern", sagte Létang damals im Podcast "L'After Foot" vom französischen Sender "RMC Sport", wie unter anderem "Sky" zitiert.

Als Hürde auf dem Weg zu einem Deal wurde in der Vergangenheit allerdings immer wieder angeführt, dass David bei einem ablösefreien Wechsel ein königliches Gehalt fordern soll. Zu viel für die Rolle des Backups hinter Kane?