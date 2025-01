Gerüchte um Nationalspieler bei Fortuna Düsseldorf

IMAGO

Kristian Hlynsson soll bei Fortuna Düsseldorf auf dem Zettel stehen

Mit Moritz-Broni Kwarteng hat Fortuna Düsseldorf in diesem Winter bereits eine offensive Verstärkung unter Vertrag genommen. Mit Kristian Hlynsson von Ajax Amsterdam könnte ein weiterer Angreifer folgen.

Wie das Portal "AjaxShowTime" unter Berufung auf den isländischen Journalisten Orri Rafn Sigurdarson berichtet, streckt Fortuna Düsseldorf die Fühler nach Kristian Hlynsson aus.

Demnach steht der zweimalige Nationalspieler Islands auf der Transferliste des Zweitligisten. Neben Fortuna werden ein weiterer namentlich nicht genannter Klub aus dem deutschen Unterhaus sowie Vereine aus der niederländischen Eredivisie gehandelt.

Hlynsson ist vertraglich noch bis 2026 an Ajax Amsterdam gebunden. Beim Rekordmeister der Niederlande ist der offensive Mittelfeldspieler aber zumeist nur Bankdrücker.

In der aktuellen Saison kommt er gerade einmal auf neun Pflichtspiele für die Profis. Zwischenzeitlich musste der 21-Jährige sogar bei der Reservemannschaft ran.

Daher strebt Hlynsson, so heißt es in dem Bericht, eine Leihe bis zum Saisonende an. Durch Spielpraxis könne er sich entweder für mehr Einsätze bei Ajax oder für einen Wechsel empfehlen. Auch sein Arbeitgeber sei offen für eine Leihe.

Fortuna Düsseldorf kämpft um Aufstieg

Fortuna Düsseldorf kämpft aktuell um den Aufstieg in die Bundesliga. Die Rheinländer liegen aktuell zwar nur auf dem 9. Tabellenplatz der 2. Bundesliga, der Rückstand auf einen direkten Aufstiegsplatz beträgt allerdings nur vier Punkte.

Doch gerade offensiv tun sich die Düsseldorfer bislang schwer. 30 Tore nach 18 Spielen stehen zu Buche. Zum Vergleich: Spitzenreiter Hamburger SV netzte bereits 40 Mal ein.

Abhilfe soll Moritz-Broni Kwarteng verschaffen. Der Offensivspieler wurde bis zum Saisonende vom VfL Bochum ausgeliehen. Anschließend besitzen die Düsseldorfer eine Kaufoption.