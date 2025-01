Bericht: So viel kassiert Schalke 04 für die CL-Spiele

IMAGO/Vitalii Kliuiev

Auf Schalke fanden vier Champions-League-Partien von Schachtar Donezk statt

In der Heimspielstätte des FC Schalke 04 gab es in der laufenden Saison gleich vier Champions-League-Partien zu sehen. Der ukrainische Vorzeigeklub Schachtar Donezk trug seine Heimspiele in der Königsklasse in dieser Spielzeit in Gelsenkirchen aus, nachdem der Klub aus der kriegsgebeutelten Ukraine 2023/2024 noch in das Hamburger Volksparkstadion ausgewichen war. Nun wurde enthüllt, wie viel Geld dafür für den FC Schalke 04 heraussprang.

Der 15-malige ukrainische Meister brachte in der Veltins-Arena einige achtbare Resultate zustande. Die Partien gegen Atalanta Bergamo (0:3) und den FC Bayern (1:5) gingen zwar deutlich verloren, allerdings feierte Schachtar gegen die BSC Young Boys (2:1) und Stade Brest (2:0) auch zwei Erfolge im Gelsenkirchener Stadion.

Die Partien wurden dabei zumeist vor mäßiger Kulisse ausgetragen. Im Durchschnitt verfolgten knapp 28.000 Zuschauer vor Ort in der S04-Arena die Spiele von Schachtar Donezk, wobei die Partie gegen den deutschen Rekordmeister aus München mit über 57.000 Zuschauern diesen Mittelwert stark nach oben hievte.

FC Schalke 04 spielte 2018/2019 noch selbst Champions League

Einen bestimmten Anteil der Zuschauer-Erlöse sowie der weiteren Einnahmen dieser Königsklassen-Abende erhält nun auch der FC Schalke, der selbst in der Saison 2018/2019 zum letzten Mal selbst in der Champions League spielte.

Nach Angaben der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung" darf sich der Zweitligist über Mehreinnahmen von bis zu zwei Millionen Euro freuen. Ein warmer Geldregen für die Königsblauen, die als 13. in der 2. Bundesliga ein tristes Dasein fristen und zum Rückrundenstart nicht über ein 0:0-Unentschieden beim Abstiegskandidaten Eintracht Braunschweig hinausgekommen waren.

Sollte sich Schachtar Donezk noch für die Playoffs qualifizieren, winkt noch ein weiteres Heimspiel in der Veltins-Arena. Dies gilt aber aufgrund der derzeitigen Tabellenkonstellation als extrem unwahrscheinlich.