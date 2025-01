Eintracht Frankfurt kurz vor Transfer-Abschluss

IMAGO/Icon Sport

Elye Wahi steht vor einem Wechsel zu Eintracht Frankfurt

Omar Marmoush hat Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt in Richtung Manchester City verlassen, nun steht der Ersatz in den Startlöchern.

Der Transfer von Elye Wahi zur SGE steht nach Informationen von RTL/ntv und sport.de kurz vor dem Abschluss. Der 22-Jährige besitzt beim französischen Erstligisten Olympique Marseille eigentlich noch einen Vertrag bis 2029.

Die Hessen beschäftigen sich schon seit zwei Jahren mit dem Stürmer. Nachdem Omar Marmoush dem Bundesligisten am Donnerstag auch offiziell den Rücken gekehrt hat, kommt ein Deal mit Wahi nun wohl in diesem Winter zustande.

Der 13-fache französische U21-Nationalspieler war in Montpellier ausgebildet worden. Im Sommer 2023 stand er dann erstmals auch im Fokus der Frankfurter, als sich ein Abschied von Stürmer Randal Kolo Muani zu PSG abgezeichnet hatte.

Doch der Blockbuster-Transfers zog sich damals in die Länge, erst kurz vor der Wechselfrist wurde eine Einigung erzielt - Wahi allerdings hatte wohl nicht warten wollen und war in der Zwischenzeit zu RC Lens gewechselt. "Mit Frankfurt war es heiß", verriet er der "L'Équipe" später.

Krösche im RTL-Interview: "Du wirst Omar nicht eins zu eins ersetzen können"

In Lens hielt es den Angreifer aber nicht allzu lange, schon im nächsten Jahr heuerte er bei Olympique Marseille an. In der laufenden Saison absolvierte er 14 Spiele für Marseille und erzielte drei Tore.

Dass Eintracht Frankfurt in diesem Winter einen neuen Angreifer verpflichtet, liegt nach dem Abgang von Top-Stürmer Omar Marmoush zu Manchester City auf der Hand. Sportvorstand Markus Krösche hatte sich im exklusiven Interview mit RTL/ntv und sport.de ebenfalls dazu geäußert.

"Du wirst Omar nicht eins zu eins ersetzen können. Das wird auch dem neuen Spieler nicht gerecht. Sowas hinkt immer. Und wenn wir als Klub auf der Suche sind nach einem Eins-zu-Eins-Ersatz von Omar, dann werden wir den nicht finden. So ein Abgang gibt aber auch Raum für andere Spieler sich zu entwickeln. Wir haben sehr, sehr viele gute und junge Spieler, auch in der Offensive, die in diesen Raum hineinwachsen können", so der SGE-Manager.

Für den Wechsel von Omar Marmoush zu Manchester City hat Frankfurt nach RTL-Informationen 75 Millionen Euro eingenommen, die Summe kann durch Bonuszahlungen noch auf 80 Millionen Euro ansteigen.