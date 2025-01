Bayern-Youngster auf dem Weg in die zweite Liga?

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Jenni Maul

Tarek Buchmann (l.) gehörte schon häufiger zum Profi-Kader des FC Bayern

Tarek Buchmann gilt als eines der größten Abwehrtalente in den Reihen des FC Bayern. Aufgrund seiner Verletzungsanfälligkeit blieb dem Teenager sein Profi-Debüt bislang aber noch verwehrt. Dennoch wird der Münchner Youngster wohl intensiv von einem Fußball-Zweitligisten beobachtet.

Wie die "Bild" berichtet, soll sich der Innenverteidiger im Transfer-Visier von Hannover 96 befinden. Die Niedersachsen hatten in der jüngeren Vergangenheit schon mehrfach positive Erfahrungen mit Verpflichtungen vom FC Bayern gemacht.

So wurden beispielsweise Bright Arrey-Mbi (Sommer 2022) und Hyun-ju Lee (Sommer 2024) von München nach Hannover transferiert und entwickelten sich bei 96 direkt zu Aktivposten.

Nun soll der derzeitige Tabellenvierte der zweiten Liga also an Tarek Buchmann dran sein, der allerdings seit langer Zeit mit Verletzungssorgen zu kämpfen hat.

In der laufenden Spielzeit hat der gebürtige Dillinger noch kein einziges Pflichtspiel bestritten, nachdem er sich unter anderem einen komplizierten Muskelbündelriss zugezogen hatte. Zuletzt stand der Abwehrspieler aber wieder an der Schwelle zum Profi-Kader, trainierte in den letzten Wochen regelmäßig unter Cheftrainer Vincent Kompany mit.

Buchmann hat noch Vertrag bis 2026 beim FC Bayern

Laut dem Zeitungsbericht kommt ein Transfer für Hannover 96, das in der 2. Bundesliga noch mitten im Aufstiegsrennen steckt, für die laufende Winterperiode noch zu früh. Sollte Buchmann aber verletzungsfrei bleiben, könnte er im kommenden Sommer eine ernsthafte Wechsel-Option für 96 werden.

Vertraglich ist Buchmann noch bis 2026 an den FC Bayern gebunden. Sein letztes von bisher zwei Einsätzen für die U23-Mannschaft des FC Bayern absolvierte er im September 2023. Außerdem durchlief er zwischen 2020 und 2023 mehrere deutsche Juniorenauswahlen und stand unter anderem schon in der U18-Mannschaft des DFB auf dem Feld.