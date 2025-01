Bedient sich der FC Schalke 04 in der Bundesliga?

IMAGO/nordphoto GmbH / Bratic

Finn Ole Becker ist ein Thema beim FC Schalke 04

Mit Loris Karius holte der FC Schalke 04 bislang erst einen Winter-Neuzugang nach Gelsenkirchen. Bis zum 3. Februar könnte offenbar ein weiterer hinzu kommen. Angeblich spricht der Revierklub mit Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim über eine Leihe des ehemaligen U21-Nationalspielers Finn Ole Becker.

2022 sicherte sich die TSG 1899 Hoffenheim die Dienste von Finn Ole Becker, der vom FC St. Pauli ablösefrei in den Kraichgau wechselte. Dort konnte sich der 24-Jährige, der immer wieder mit teils schweren Verletzungen zu kämpfen hatte, allerdings nie richtig durchsetzen. Eine Leihe könnte ihm zu mehr Spielpraxis verhelfen.

Laut "Bild" bemüht sich der FC Schalke 04 um eine Verpflichtung des ehemaligen U21-Nationalspielers, der in Sinsheim noch bis 2026 unter Vertrag steht. Auch erste Gespräche über einen Wechsel sollen die beiden Klubs bereits geführt haben. Die Knappen würden Becker gerne bis Saisonende inklusive Kaufoption ausleihen.

FC Schalke 04: TSG will Becker noch nicht gehen lassen

Allerdings sei noch unklar, ob die kriselnde TSG einem Wechsel des Mittelfeldspielers zustimmen werde, so die Boulevardzeitung weiter. Zuletzt kam der Linksfuß immerhin zu zwei Jokereinsätzen in der Bundesliga. Beim Europa-League-Kracher gegen Tottenham Hotspur am Donnerstagabend stand er erstmals in dieser Saison in der Startelf.

Becker selbst soll sich einen Wechsel ans Berger Feld durchaus vorstellen können, heißt es. Die TSG Hoffenheim drücke dennoch erstmal auf die Transfer-Bremse, um abzuwarten, was sich im Kader bis zum Ende der Wechselperiode am 3. Februar noch tun wird. Dann könnte das Thema aber wohl nochmal heiß werden.

Denn der "Bild" zufolge hofft man beim FC Schalke 04 darauf, dass in den kommenden Tagen noch Bewegung in die Causa Becker kommt. Insgesamt erhofft sich Cheftrainer Kees van Wonderen noch "ein bis zwei" Verstärkungen für die Königsblauen, wie der Niederländer am Donnerstag auf einer Pressekonferenz verriet.