Insider: Darauf hofft der FC Bayern im Gittens-Poker

BVB-Profi Jamie Gittens wird vom FC Bayern umworben

Bei der geplanten Transfer-Attacke auf Borussia Dortmunds Überflieger Jamie Gittens hegt der FC Bayern einem Insider zufolge eine ganz bestimmte Hoffnung. Es geht um das sportliche Abschneiden des BVB.

Wie der in der Transferszene bestens vernetzte "Bild"-Reporter Christian Falk in seiner Kolumne für das Portal "CaughtOffside" schreibt, würde es dem deutschen Rekordmeister durchaus in Karten spielen, sollte der BVB in der laufenden Saison die Qualifikation für die Champions League verpassen.

Denn, so das angebliche Kalkül des FC Bayern: In diesem Falle wäre die Borussia womöglich gezwungen, Jamie Gittens im Sommer zu verkaufen.

Allerdings gibt es gleich zwei gewaltige Haken an der Sache aus Münchner Sicht: Erstens wolle der BVB seinen derzeit wertvollsten Profi ungerne an einen direkten Konkurrenten verlieren. Viel attraktiver als das Werben des FC Bayern seien aus BVB-Perspektive daher die Avancen für Gittens aus der englischen Premier League, wo sich laut Falk der FC Liverpool, Manchester United und der FC Chelsea ebenfalls mit dem 20 Jahre alten Engländer beschäftigen.

Problem zwei für die Münchner ist in diesem Zusammenhang die angebliche Ablöseforderung des BVB, die bei 100 Millionen Euro liegen soll.

FC Bayern statt BVB? Gittens-Transfer könnte "schwierig" werden

Dem FC Bayern sei bewusst, dass ein möglicher Transfer-Deal "schwierig" werden könnte, sollten die englischen Vereine ernsthaft in ein Wettbieten um Gittens einsteigen, schilderte Falk.

"Sky" hatte Gittens zuletzt als ein "absolutes Top-Transferziel" des FC Bayern für den kommenden Sommer bezeichnet. "Bild" berichtete über einen ersten Austausch zwischen der Klub-Führung und den Beratern des BVB-Juwels.

An die Dortmunder ist Gittens noch bis 2028 gebunden, Spätestens seit dieser Saison ist er unverzichtbarer Stammspieler bei den Westfalen. Elf Treffer und fünf Vorlagen steuerte er in 27 Pflichtspielen 2024/2025 bei und ist damit einer der wenigen Lichtblicke in einer schwachen BVB-Saison.