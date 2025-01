"Morgen zählt das nicht": Hecking will Ex-Klub ärgern

IMAGO/Laci Perenyi

Dieter Hecking braucht mit dem VfL Bochum Punkte

Dieter Hecking kehrt am Samstag nach Mönchengladbach zurück, für 90 Minuten will der Trainer des VfL Bochum seine Vergangenheit bei der Borussia aber vergessen.

"Gladbach war eine besondere Station für mich. Aber klar, das zählt morgen nicht. Da zählt nur, dass der VfL Bochum dieses Spiel gewinnt", sagte der 60-Jährige vor dem Bundesliga-Auswärtsspiel am Niederrhein (18:30 Uhr).

Hecking hatte die Borussia von Januar 2017 bis Sommer 2019 trainiert, ehe er überraschend gehen musste. "Ich habe immer noch zu einigen Offiziellen einen guten Draht, kenne auch noch einige Spieler", sagte er am Freitag.

An seiner alten Wirkungsstätte möchte Hecking etwas Zählbares mitnehmen, schließlich steht Bochum am Tabellenende. "Gladbach hat dreimal in Serie verloren, allerdings auch gegen gute Gegner. Vor Weihnachten haben sie aber gerade zu Hause starke Ergebnisse geliefert. Wir müssen dafür sorgen, dass morgen Unruhe aufkommt. Auch morgen wollen wir ein gutes Bild abgeben", sagte er. Verzichten muss Hecking einzig auf den gesperrten Matus Bero.