Nächster Schock für BVB-Fans

Norbert Dickel ist seit 1992 Dortmunder Stadionsprecher

Norbert Dickel gehört bei Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund praktisch zum Inventar. Seit 33 Jahren ist der ehemalige Stürmer nun schon als Stadionsprecher beim BVB tätig, heizt regelmäßig mehr als 81.000 Zuschauern im Dortmunder Signal Iduna Park so richtig ein. Jetzt der Schock: Beim anstehenden Bundesliga-Spiel der Schwarz-Gelben gegen Werder Bremen wird Dickel nicht in gewohnter Funktion am Stadionmikrofon tätig sein.

BVB-Heimspiele ohne "Nobby" Dickel kennen viele Anhänger von Borussia Dortmund nur vom Hörensagen. Der 63-Jährige führt seit nunmehr 33 Jahren als Stadionsprecher durch die BVB-Spiele im Signal Iduna Park, gilt als einer der beliebtesten Repräsentanten überhaupt bei den Westfalen.

Am Freitagmittag gab der einstige Mittelstürmer des BVB nun bekannt, dass er am 19. Bundesliga-Spieltag gegen Werder Bremen (ab 15:30 Uhr) nicht wie gewohnt als Stadionsprecher tätig sein wird.

"Ich muss euch leider mitteilen, dass ich am Samstag, zum vierten Mal in 33 Jahren, nicht euer Stadionsprecher bin", verkündete Dickel in einer Instagram-Story.

Über die Gründe für sein Fehlen führte der Dortmunder Pokal-Held von 1989 aus: "Schuld sind eine Bronchitis und eine Stimmbandentzündung."

Sein Freund und Arzt Max Bodzian habe ihm daher eindringlich geraten, auf das Großevent am Samstag in Dortmund zu verzichten und stattdessen das Krankenbett zu hüten.

Vier Jahre lang für den BVB selbst am Ball

"Wie ihr wisst, höre ich sonst auf niemanden - aber auf den Max schon!", führte Dickel weiter aus. Er versprach aber allen BVB-Fans: "Ich bin bald wieder für euch da!"

Norbert Dickel war von 1986 bis 1990 selbst als Stürmer für den BVB aktiv, erzielte in 90 Meisterschaftsspielen starke 40 Tore. Nach seinem vorzeitigen Karriereende im Alter von nur 28 Jahren übernahm er zweieinhalb Jahre später den Job des Stadionsprechers vom Dortmunder Kabarettisten Bruno Knust.