Verwirrung um Adeyemi-Ablöse: Was will der BVB-Star?

Transfer-Gerüchte um BVB-Star Karim Adeyemi

Bei Borussia Dortmund entwickelt sich auf dem Winter-Transfermarkt gerade offenbar eine kuriose Situation: Laut verschiedenen Berichten soll der BVB quasi schon mit einem Klub über einen Transfer von Karim Adeyemi einig sein, doch ob dieser überhaupt weg will, ist noch offen. Ebenso unklar: Wie hoch die Ablöse im Fall der Fälle wohl ausfallen würde.

Verlässt Karim Adeyemi noch bis zum Transferschluss am 3. Februar Borussia Dortmund? Denkbar, so scheint es jedenfalls aktuell.

Denn wie der Transfer-Reporter Gianluca di Marzio, der Pay-TV-Sender "Sky" und der Transfer-Experte Fabrizio Romano übereinstimmend berichten, kann sich der BVB gut vorstellen, Adeyemi an die SSC Neapel zu verkaufen. Dort könnte Adeyemi auf den abgewanderten Khvicha Kvaratskhelia folgen, heißt es.

Napoli und die Schwarz-Gelben sollen sich grundsätzlich einig sein, laut "Sky" gab es von Seiten der Italiener aus schon ein mündliches Angebot über 52,5 Millionen Euro. Eine offizielle Offerte sei das aber noch nicht. Romano schrieb hingegen zuletzt beim Kurznachrichtendienst X, dass eher eine Ablöse von 40 Millionen Euro im Raum steht.

So oder so: Für den BVB würde ein Verkauf bedeuten, dass man Gewinn machen würde, war Adeyemi doch im Sommer 2022 für 30 Millionen Euro von RB Salzburg nach Dortmund gewechselt.

BVB: Hat Adeyemi schon mit Conte telefoniert?

Unklar ist allerdings laut "Sky", ob Adeyemi überhaupt weg will. eigentlich soll ein Winterwechsel für den Angreifer kein Thema sein.

Am Wochenende will Napoli aber wohl an den deutschen Nationalspieler herantreten, um ein Angebot zu machen.

Laut dem Pay-TV-Sender will SSC-Coach Antonio Conte Adeyemi zudem in einem Videocall von einem Wechsel überzeugen. Dieser Anruf soll ebenfalls in Kürze erfolgen. Di Marzio hingegen schrieb zuletzt, dass bereits unter der Woche ein Telefonat zwischen Conte und dem BVB-Offensivmann erfolgt sei.

Als möglicher Ersatz für Adeyemi könnte Kevin Schade zur Borussia wechseln. Der 23-Jährige, der in den letzten beiden Jahren insgesamt vier Länderspiele für die deutsche Nationalelf absolvierte, kennt die Bundesliga bestens aus seiner Zeit beim SC Freiburg, von wo er 2023 für 25 Millionen Euro nach England in die Premier League wechselte.

Beim FC Brentford steht er in dieser Saison bei fünf Toren und zwei Vorlagen in der Liga (22 Einsätze). Allerdings sollen die Engländer wohl mindestens 50 bis 60 Millionen Euro für Schade aufrufen. Der BVB müsste die Adeyemi-Millionen also sofort und vor allem komplett reinvestieren und noch weitere Millionen dazupacken.