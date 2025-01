Frankfurt lässt Punkte gegen Hoffenheim liegen

IMAGO/Michael Weber IMAGEPOWER

Kein Sieger zwischen Eintracht Frankfurt und der TSG Hoffenheim

Trotz eines Doppelpacks von Hugo Ekitiké ist Eintracht Frankfurt zum ersten Mal in diesem Jahr nicht als Sieger vom Platz gegangen.

Nach vier Pflichtspielsiegen in Folge kamen die Hessen am 19. Spieltag der Fußball-Bundesliga nicht über ein 2:2 (1:0) bei der abstiegsbedrohten TSG Hoffenheim hinaus. Dennoch darf der Tabellendritte von der Champions League träumen. Der Vorsprung auf den ersten Platz außerhalb der Königsklasse beträgt fünf Punkte.

Ekitiké traf per Foulelfmeter (26.) und nach einer starken Kombination (71.) für die Frankfurter beim "Heimspiel in Sinsheim". Ihre Form kann die Eintracht schon am Donnerstag erneut unter Beweis stellen: Vor dem letzten Spiel in der Ligaphase der Europa League bei der AS Rom hat die Mannschaft von Trainer Dino Toppmöller den Achtelfinaleinzug so gut wie sicher. Gift Orban (65.) und Adam Hlozek (90.+5) retteten der TSG einen wertvollen Punkt im Abstiegskampf.

Vor der Partie bestimmten auf beiden Seiten die Personalien die Schlagzeilen. Nach dem Transfer von Marmoush zu Manchester City für bis zu 80 Millionen Euro hat die Eintracht Elye Wahi als Ersatz verpflichtet. Der 22-Jährige kommt von Olympique Marseille und kostet bis zu 26 Millionen - Wahi ist damit der teuerste Zugang in der Eintracht-Geschichte.

"Er hat Hunger auf Tore, er ist ein klassischer Neuner", sagte Toppmöller kurz vor dem Anpfiff bei "DAZN" über Wahi, der noch nicht im Kader stand: "Wir müssen schauen, wie schnell wir ihn integrieren können. Wir werden ihm die Zeit zum Eingewöhnen geben und hoffen, dass er dann durchstartet."

Bei den Hoffenheimern sorgt die Verletzung von Nationaltorwart Oliver Baumann für Kopfzerbrechen. Der TSG-Kapitän und Rekordspieler fällt aufgrund einer Sehnenverletzung im Fuß wochenlang aus. Für Baumann stand Ersatzkeeper Luca Philipp zwischen den Pfosten.

Die 30.150 Zuschauer in der ausverkauften Arena, etwa die Hälfte davon aus Frankfurt, sahen in der 6. Minute fast die Führung für die Hoffenheimer. Der Schuss von Adam Hlozek landete an der Latte.

Nach einer Viertelstunde übernahmen die Frankfurter das Kommando. Die Gastgeber, bei denen neben Baumann auch Ihlas Bebou, Ozan Kabak, Grischa Prömel, Diadie Samassekou und Umut Tohumcu fehlten, wurden in die Defensive gedrängt.

Hoffenheim erhöht den Druck

Die Eintracht nutzte einen Strafstoß zur Führung. Ekitiké war von Kevin Akpoguma gefoult worden und verwandelte selbst. Schiedsrichter Sascha Stegemann (Niederkassel) brauchte den Videobeweis für die korrekte Entscheidung.

Gegen Ende des ersten Durchgangs wurde die TSG wieder stärker, die Gäste gerieten massiv unter Druck. Max Moerstedt (37.) und Hlozek (38.) hatten den Ausgleich auf dem Fuß.

Auch zu Beginn der zweiten Hälfte blieb Hoffenheim am Drücker. Anton Stach scheiterte an Eintracht-Torwart Kevin Trapp (52.). Ein Treffer von Hlozek wurde wegen Abseits nicht anerkannt (59.). Besser machte es wenig später Joker Orban nach Vorarbeit von Hlozek. Andrej Kramaric traf kurz darauf den Außenpfosten (70.), Ekitiké dagegen ins Netz.