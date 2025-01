Gladbach tütet ersten Sommer-Transfer ein

IMAGO/Gonzales Photo/Tobias Jorgensen

Kevin Diks wechselt im Sommer in die Bundesliga

Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach hat Defensivspieler Kevin Diks unter Vertrag genommen.

Wie die Fohlen am Sonntag mitteilten, kommt der 28-Jährige im Sommer ablösefrei vom dänischen Rekordmeister FC Kopenhagen, sein neuer Kontrakt bei der Borussia läuft bis Juni 2030.

"Kevin ist ein erfahrener, polyvalenter Defensivspieler, der auf allen Positionen in der Abwehr - zentral, links oder rechts - eingesetzt werden kann", sagte Gladbachs Sport-Geschäftsführer Roland Virkus: "Damit macht er uns in der Defensive flexibler."

In der laufenden Saison absolvierte der gebürtige Niederländer Diks, der Mitte November sein Debüt in der indonesischen Nationalmannschaft gefeiert hatte, bereits 32 Pflichtspiele für Kopenhagen und zeigte sich dabei für einen Verteidiger äußerst torgefährlich. Vier Mal traf er in der Liga und schon insgesamt fünf Mal in der Conference-League-Ligaphase und der vorangegangenen Qualifikation.

Insgesamt absolvierte Diks seit 2021 bisher 158 Pflichtspiele für Kopenhagen und wurde in dieser Zeit zweimal dänischer Meister und einmal Pokalsieger.

Mit Feyenoord Rotterdam (2018) und seinem Ausbildungsverein Vitesse Arnheim (2017) gewann er zudem zweimal den niederländischen Pokal.