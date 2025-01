Fix! Torwart-Juwel Urbig unterschreibt bei Bayern

IMAGO/Sebastian Bach

Jonas Urbig will beim FC Bayern irgendwann Manuel Neuer beerben

Der FC Bayern hat Jonas Urbig vom Zweitligisten 1. FC Köln verpflichtet. Das bestätigten die Münchner am Montagabend. Der 21-jährige Torwart wechselt mit sofortiger Wirkung nach München.

Jonas Urbig unterschrieb einen bis 2029 gültigen Vertrag beim deutschen Rekordmeister und erhält in München die Chance, sich als Nachfolger von Manuel Neuer zu empfehlen. Laut Medienberichten überweisen die Bayern für Urbig eine Sockelablöse von sieben Millionen Euro ans Geißbockheim. Mit Boni könnte die Summe auf zehn Millionen Euro anwachsen.

"Er ist einer der vielversprechendsten jungen Torhüter im deutschen Fußball, sehr ehrgeizig und hat riesiges Potenzial. Jonas ist ein moderner Torwart, der von seiner Art und Weise, wie er das Torwartspiel interpretiert, sehr gut zum Spielstil des FC Bayern passt", lobte Bayerns Sportdirektor Christoph Freund den Zugang.

Urbig äußerte sich zunächst bescheiden: "Mein Ziel ist es, jeden Tag professionell an mir zu arbeiten und mich in unserer Torwart-Gruppe um Manuel Neuer beständig weiterzuentwickeln", sagte der U21-Nationaltorwart.

Der FC Bayern ist auf der Torwart-Position damit sehr breit aufgestellt. Hinter Klub-Legende Manuel Neuer meldet auch Israels Nationaltorwart Daniel Peretz Ansprüche auf die Rolle des ersten Stellvertreters an. Diese dürfte ihm nun Urbig streitig machen. Möglich, dass Peretz verliehen wird.

FC Bayern: Wer beerbt Manuel Neuer?

Mit Routinier Sven Ulreich haben die Münchner zudem noch einen arrivierten Keeper in der Hinterhand. Es gilt als ausgemacht, dass Neuer seinen Vertrag um ein Jahr bis 2026 verlängert. Wer ihn dann beerbt? Infrage kommt vor allem Alexander Nübel, der derzeit vom FC Bayern an den VfB Stuttgart ausgeliehen ist, in München aber Vertrag bis 2029 hat.

Jonas Urbig gilt als eines der größten deutschen Torhüter-Talente. Der Youngster startete als Stammtorwart in die Zweitliga-Saison mit dem 1. FC Köln, verlor seinen Platz aber an Marvin Schwäbe. In zehn Spielen kassierte Urbig 20 Gegentore.