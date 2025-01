HSV-Trainer Polzin erhält Pro Lizenz

IMAGO / DeFodi Images/SID/IMAGO/Marco Steinbrenner/DeFodi Images

Tabellenführer mit Pro Lizenz: Merlin Polzin

Von Merlin Polzin über Heiner Backhaus bis Mads Buttgereit: 17 Trainer haben erfolgreich die höchste deutsche Trainer-Lizenzstufe erreicht. DFB-Geschäftsführer Andreas Rettig überreichte am Montag in Frankfurt am Main gemeinsam mit Lehrgangsleiter Daniel Niedzkowski den Teilnehmern nach einer zwölfmonatigen Ausbildung ihre Pro-Lizenz-Urkunden.

"Besonders bemerkenswert in diesem Jahrgang war, dass neben dem zu Ausbildungsbeginn in der 3. Liga tätigen Marc Unterberger im Laufe des Lehrgangsjahres mit Heiner Backhaus von Alemannia Aachen, Daniel Brinkmann von Hansa Rostock, Andreas Patz von Jahn Regensburg und Merlin Polzin vom Hamburger SV gleich vier Absolventen ihre erste Cheftrainerposition im Profifußball angetreten haben", sagte Rettig.

Zudem wird Marian Wilhelm zur Saison 2025/2026 Cheftrainer bei Viktoria Köln. "Diese Entwicklung spricht für die Vereinbarkeit von Ausbildung und Trainertätigkeit", so Rettig.

Auch der Däne Mads Buttgereit, der bei der deutschen Nationalmannschaft als Co-Trainer für Standardsituationen zuständig ist, gehört zu den Absolventen.

Die 17 Absolventen des 70. Pro Lizenz-Lehrgangs: Heiner Backhaus (Alemannia Aachen), Silvio Bankert (1.FC Magdeburg), Lars Barlemann (Hannover 96), Pascal Bieler (zuletzt TSV Steinbach), Daniel Brinkmann (Hansa Rostock), Mads Buttgereit (deutsche Männer-Nationalmannschaft), Loïc Favé (Hamburger SV), Jan Fießer (Eintracht Frankfurt), Kristjan Glibo (zuletzt Eintracht Frankfurt), Tim Görner (FSV Frankfurt), Stefan Kleineheismann (SpVgg Greuther Fürth), Andreas Patz (Jahn Regensburg), Marc Pfitzner (Eintracht Braunschweig), Merlin Polzin (Hamburger SV), Orest Shala (FC St. Gallen), Marc Unterberger (zuletzt SpVgg Unterhaching), Marian Wilhelm (Viktoria Köln).