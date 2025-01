Bericht: So viel kassiert Eintracht für Dina-Ebimbe

IMAGO/Michael Taeger

Éric Junior Dina-Ebimbe steht bei der Eintracht vor dem Abschied

In den vergangenen Tagen verdichteten sich die Anzeichen, dass mit Éric Junior Dina-Ebimbe ein weiterer Offensivmann von Eintracht Frankfurt noch in diesem Januar verkauft wird. Am Dienstag ploppten weitere Details zu dem bevorstehenden Winter-Transfer auf.

Bis zuletzt hatte es noch geheißen, dass die AS Monaco heiß auf eine Verpflichtung Dina-Ebimbes sein soll und sich mit dem 24-Jährigen bereits mündlich auf einen Wechsel verständigt hat.

Nach Informationen der "Bild" sollen nun auch die Klubs selbst eine Einigung erzielt haben, nachdem es zuletzt noch intensive Verhandlungen über die finanziellen Rahmenbedingungen des Deals gab.

Laut der Zeitung soll der Franzose zunächst auf Leihbasis zum französischen Erstligisten wechseln. Bis zum Saisonende soll Dina-Ebimbe für eine Leihgebühr in Höhe von einer Million Euro in der Ligue 1 auf Torjagd gehen.

Im Sommer wird dann nach "Bild"-Infos eine Kaufpflicht fällig. Die Monegassen haben sich demnach verpflichtet, den Mittelfeldspieler nach der laufenden Saison für zehn Millionen Euro fest zu verpflichten. Insgesamt würde das Ablösepaket für den ehemaligen französischen U21-Nationalspieler somit elf Millionen Euro betragen.

Eintracht Frankfurt verpflichtet Elye Mahi

Nach dem Mega-Transfer von Omar Marmoush zum amtierenden englischen Meister Manchester City (Kostenpunkt: 75 Millionen Euro Ablöse) würden die Adlerträger somit auch mit Éric Junior Dina-Ebimbe ordentlich Kasse machen.

Jüngst hatte sich die Eintracht auf der anderen Seite aber auch kostspielig für angeblich rund 26 Millionen Euro Ablöse mit dem französischen Stürmer Elye Wahi verstärkt, der von Olympique Marseille verpflichtet wurde.

Mit ihm als Marmoush-Ersatz will Frankfurt in der Bundesliga die Qualifikation zur Champions League klarmachen. Nach 19 Spieltagen rangiert die SGE auf dem dritten Platz in der Tabelle.