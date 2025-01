Medien: BVB-Bosse trafen sich mit Ralf Rangnick

IMAGO/Peter Hartenfelser

Ralf Rangnick wird als Trainer beim BVB gehandelt

Seit knapp einer Woche sucht Borussia Dortmund nach einem Nachfolger für den geschassten Nuri Sahin. Eine Option: Niko Kovac. Wegen des Kroaten sollen die BVB-Bosse am Montag sogar nach Österreich geflogen sein. Doch wie sich nun herausstellt, ging es womöglich um Ralf Rangnick, der offenbar sowohl im Winter als auch im Sommer als Trainerkandidat gilt.

Wer wird neuer Trainer von Borussia Dortmund? Diese Frage kann - Stand jetzt - noch nicht beantwortet werden. Zuletzt wurden unter anderem Urs Fischer und Roger Schmidt gehandelt, zudem ist Niko Kovac Thema beim Revierklub. Doch nach Informationen von "Sky" könnte auch Ralf Rangnick das offene Amt beim BVB übernehmen.

Denn wie der Pay-TV-Sender erfahren hat, waren die Borussia-Verantwortlichen am Montag extra in Österreich, um mit Rangnick zu sprechen. Sport-Geschäftsführer Lars Ricken sowie Klub-Boss Hans-Joachim Watzke saßen in dem Privatflieger.

In Salzburg fanden demnach Gespräche mit Rangnick statt, der aktuell aber noch beim Fußball-Verband Österreichs als Nationaltrainer angestellt ist. Rangnicks Vertrag dort ist noch bis Ende 2025 datiert.

Doch kann sich Rangnick, der im letzten Sommer bei der langwierigen Trainer-Suche des FC Bayern auch Kandidat bei den Münchnern war, dann jedoch absagte, ein Engagement beim BVB überhaupt vorstellen?

Nach Informationen von "Sky" tendiert der 66-Jährige mit Blick auf das Interesse der Dortmunder "in der aktuellen Situation" eher zu einer Absage. Heißt: Ein Blitzabschied vom ÖFB-Team und eine Amts-Übernahme im Winter ist eher unwahrscheinlich.

BVB: Rangnick ein Kandidat für den Sommer?

Für den Sommer zählt Rangnick nun aber zu den engeren Kandidaten, wie es beim Pay-TV-Sender weiter heißt.

Zuletzt hatten die "Ruhr Nachrichten" noch berichtet, dass die BVB-Bosse zu Beginn der Woche wegen Kovac in Österreich gewesen waren, dem "kicker" gegenüber dementierte man die Meldung allerdings.

Im Video: Kobel und Tullberg reagieren auf offene T-Frage:



Mit Kovac sollen sich die Verantwortlichen nach "Sky"-Infos derweil schon am Freitag getroffen haben. Der frühere Wolfsburg-, Bayern- und Frankfurt-Coach soll jedoch nicht als Feuerwehrmann einspringen wollen, sondern klare Forderungen stellen.

Beim BVB hat U19-Coach Mike Tullberg derzeit das Trainer-Amt auf Interimsbasis inne. Der Däne wird die Mannschaft auch am letzten Spieltag der Champions League gegen Schachtar Donezk (21 Uhr im sport.de-Live-Ticker), nachdem er bereits am Wochenende beim 2:2 gegen Werder Bremen auf der Bank saß.