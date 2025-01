Neue Details zur Wirtz-Ausstiegsklausel enthüllt

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl

Bayer Leverkusen will Florian Wirtz eine Ausstiegsklausel zugestehen

Es deutet vieles daraufhin, dass Florian Wirtz auch in der kommenden Saison das Trikot von Bayer Leverkusen tragen wird. Der deutsche Nationalspieler könnte sogar zeitnah seinen Vertrag bei der Werkself frühzeitig verlängern. Haken soll es allerdings noch an der Höhe der Ausstiegsklausel, die in das neue Arbeitspapier integriert werden soll.

Bereits Mitte Dezember war durchgesickert, dass Florian Wirtz kurz davor ist, sein im Sommer 2027 auslaufendes Arbeitspapier bei Bayer Leverkusen frühzeitig zu verlängern. Die Werkself und der deutsche Nationalspieler werden demnach die Zusammenarbeit bis 2028 ausweiten. Ein Abgang nach der laufenden Saison wäre vom Tisch.

Eine Verkündung des Deals lässt allerdings noch auf sich warten. Der "Sport Bild" zufolge sind die Gespräche bereits weit fortgeschritten. Zwischen den Bayer-Bossen und den Eltern des 21-Jährigen, die die Verhandlungen für ihren Sohn ohne externen Berater führen, soll es zuletzt einen positiven Austausch gegeben haben. Dem DFB-Star winkt ein Jahresgehalt von rund zehn Millionen Euro.

Bayer Leverkusen: Profitiert der FC Bayern von einer Ausstiegsklausel?

Demnach steht die frühzeitige Vertragsverlängerung um ein weiteres Jahr bis 2028 kurz bevor. Durch ist sie allerdings noch nicht, so die Sportzeitschrift in ihrer Mittwochsausgabe weiter. Uneinigkeit bestehe demnach noch an der Höhe der Ausstiegsklausel, welche die Wirtz-Seite in den neuen Kontrakt unbedingt zugesichert bekommen möchte.

Der "Sport Bild" zufolge würde Bayer Leverkusen diese gerne auf rund 150 Millionen Euro beziffern. Die Wirtz-Eltern stellen sich eine Ablösesumme im Bereich von 100 Millionen Euro vor. Eine Einigung in der goldenen Mitte sei am wahrscheinlichsten, heißt es weiter. Gültig ist die Option dann frühestens ab Sommer 2026.

Zuletzt wurde insbesondere Real Madrid und dem FC Bayern starkes Interesse an dem Offensivspieler nachgesagt. Dass die beiden Top-Klubs bereit sind, solche Summen für Wirtz auf den Tisch zu legen, gilt als sicher. Dennoch dürften der spanische und deutsche Rekordmeister hoffen, dass die angepeilte Vertragsverlängerung doch noch scheitert.

Denn laut "Sport Bild" würde die Werkself in diesem Falle auf einen Verkauf im Sommer 2025 drängen.