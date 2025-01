Neue Details zu Timo Werners Zukunft

IMAGO/Simon Stacpoole

Timo Werner ist von RB Leipzig an Tottenham Hotspur ausgeliehen

Um Timo Werner und dessen Zukunft gibt es in diesen Tagen einige Gerüchte. Nun hat ein Medienbericht ein wenig Struktur in die Spekulationen um den Angreifer von RB Leipzig gebracht, der derzeit an Tottenham Hotspur ausgeliehen ist.

Seine beste Zeit hatte Timo Werner bei RB Leipzig zwischen 2016 und 2020, in der Bundesliga-Saison 2019/20 erzielte er 28 Tore, legte dazu acht Treffer auf. Kein Wunder, dass der FC Chelsea damals auf den Stürmer aufmerksam wurde. Doch die Zeit in London lief nicht nach Maß. Also kehrte Werner im Sommer 2022 zu RB zurück.

Weil er dort aber nicht mehr an seine alte Stärke anknüpfen konnte, ging es Anfang 2024 auf Leihbasis zu Tottenham Hotspur weiter. Bei den Spurs, wo er noch bis zum kommenden Sommer unter Vertrag steht, ist Werner aber ebenfalls meist außen vor. Kein Wunder also, dass sich seit Längerem zahlreiche Gerüchte um den 28-Jährigen ranken, der längst aus dem Kreis der Nationalmannschaft verschwunden ist.

Tottenham besitzt zwar eine Kaufoption für den noch bis Mitte 2026 an RB gebundenen Angreifer, die nach "Sport Bild"-Informationen bis Ende Juni gezogen werden müsste, doch danach sieht es aktuell nicht aus. Viel mehr wurde zuletzt noch spekuliert, die Engländer könnten die Leihe gar schon im Winter abbrechen. Und Werner danach von RB Leipzig an den Schwesterklub New York Red Bulls verkauft werden.

Wie "Sport Bild" allerdings weiter berichtet, ist an einem Wechsel nach New York nichts dran. Ein Wechsel innerhalb des RB-Kosmos sei kein Thema.

Timo Werner bei RB Leipzig wohl ohne Zukunft

Gleichzeitig bedeutet das aber nicht, dass es Werner am Ende nicht doch in die USA und in die MLS ziehen könnte. Der 28-Jährige könne sich den Schritt nach Nordamerika vorstellen, heißt es weiter. Weil die MLS-Teams sich gerade auf die neue Saison vorbereiten, wäre ein Transfer zum aktuellen Zeitpunkt sogar äußerst sinnvoll.

Doch noch sei in dieser Hinsicht nichts konkret. Bedeutet: Aktuell sieht es eher so aus, als würde Werner im Sommer erst einmal zurück nach Leipzig kommen. Dass er allerdings noch einmal für RB spielt, scheint quasi ausgeschlossen. Nach "Sport Bild"-Infos ist das Werner-Kapitel in Leipzig abgeschlossen und der Stürmer soll verkauft werden.

Als mögliche Ablöse stehen zehn bis 15 Millionen Euro im Raum.