Details zum möglichen Tel-Abflug vom FC Bayern aufgedeckt

Mathys Tel (m.) strebt einen Abschied vom FC Bayern an

Mathys Tel will den FC Bayern noch bis zum Ende der Wintertransferperiode am 3. Februar verlassen. Sowohl eine Leihe als auch ein fester Transfer sind offenbar denkbar. An Interessenten mangelt es wohl nicht. Mit dem BVB, Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen sollen auch drei Bundesligisten über den Franzosen nachdenken. Der hat aber andere Pläne.

Zuletzt kam Mathys Tel beim FC Bayern nicht einmal mehr zu Jokereinsätzen. Dies soll dazu geführt haben, dass der Franzose sich nun doch einen Winterabschied aus München vorstellen kann. Zuvor hatte der Youngster stets betont, sich bei dem Rekordmeister durchsetzen zu wollen. Laut "Sky" ist denkbar, dass der Offensivspieler ausgeliehen wird. Auch ein fester Transfer ist wohl nicht ausgeschlossen.

An Angeboten soll es dem Youngster indes nicht mangeln. Der 19-Jährige, dessen Vertrag bei den Münchnern noch bis 2029 gültig ist, hat die Qual der Wahl. Insbesondere der FC Chelsea soll sich mit einer Verpflichtung des U21-Nationalspielers beschäftigen. Laut "Bild" haben die Blues aber schlechte Karten.

Denn dort erwartet den Angreifer eine ähnlich verzwickte Konkurrenzsituation wie beim FC Bayern. Demnach wolle Tel nur zu einem Verein wechseln, der ihm regelmäßige Einsatzzeiten zusichern kann. Auch Manchester United, Tottenham Hotspur und der FC Arsenal sollen sich mit dem Münchner Talent beschäftigen, heißt es.

FC Bayern: Auch BVB und Bayer Leverkusen an Tel interessiert

Bei dem Trio hätte Tel allemal bessere Chancen auf Einsätze in der ersten Elf. United steckt tief in der Krise, Cheftrainer Ruben Amorim kann mit der aktuellen Offensive keineswegs zufrieden sein. Die Spurs und Gunners hingegen sind vom Verletzungspech verfolgt, suchen händeringend nach Verstärkungen, die noch bis Montag den Weg nach London finden könnten.

Laut "Bild" ist das Rennen um die Dienste des Stürmers offen. Auch aus der Bundesliga sollen sich mit Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen zwei Klubs mit einer Tel-Verpflichtung beschäftigen. Ein Transfer innerhalb der Bundesliga gilt dem Boulevardblatt zufolge aus zwei Gründe als unwahrscheinlich.

Zum einen wolle der FC Bayern keinen direkten Konkurrenten stärken, zum anderen würde Tel seine Karriere gerne außerhalb Deutschlands fortsetzen, heißt es.