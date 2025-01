Bericht: BVB klopft bei Juve-Star an

IMAGO/Giuliano Marchisciano/IPA Sport

Nicolò Fagioli hat offenbar das Interesse des BVB geweckt

Noch immer sucht Borussia Dortmund nach einer personellen Verstärkung für das zentrale Mittelfeld. Nun hat der BVB offenbar bei einem neuen Kandidaten einen Vorstoß gewagt.

Wie das italienische Portal "calciomercato.com" schreibt, ist Borussia Dortmund allerdings vorerst bei Juventus Turin mit einer Anfrage für Nicolò Fagioli abgeblitzt. Die Westfalen sollen ein Leihgeschäft des 23-jährigen Achters vorgeschlagen haben.

Ein solches komme für Juve aktuell aber nicht infrage, heißt es. Stattdessen strebt der italienische Rekordmeister offenbar einen endgültigen Verkauf des siebenfachen Nationalspielers an. Die Preisvorstellung in Turin liegt wohl bei 20 bis 25 Millionen Euro.

Fagioli selbst will Juve derweil angeblich unbedingt sofort verlassen und soll sich mit Olympique Marseille sogar bereits auf Vertragsdetails geeinigt haben. Doch auch der Klub aus der französischen Ligue 1 bevorzugt anscheinend ein Leihgeschäft.

BVB nach Nmecha-Verletzung geschockt

Weiterhin sollen in Turin Angebote der AC Florenz, von Parma Calcio und der SSC Neapel vorliegen. Die alte Dame wolle Fagioli aber nur ins Ausland ziehen lassen, so der Bericht.

Fagioli stammt aus der Jugend der Turiner, konnte sich in Norditalien aber nie wirklich einen Stammplatz erkämpfen. In der laufenden Saison stand er in 17 Ligaspielen für Juventus Turin auf dem Rasen. Zuletzt wurde seine Spielzeit aber immer geringer.

Beim BVB steht ein vielseitiger Mittelfeldspieler derweil weit oben auf der Wunschliste. Lange Zeit galt Carney Chukwuemeka vom FC Chelsea als Wunschlösung. Doch seit der Entlassung von Nuri Sahin ist es um den 21-Jährigen ruhig geworden.

Die Bedarfslage bei der Borussia hatte sich am Wochenende durch die Verletzung von Felix Nmecha sogar noch weiter verschärft. Medienberichten zufolge hat der Sechser gegen Werder Bremen eine schwere Bänderverletzung im Knie erlitten und wird lange ausfallen.

Als erste Reaktion auf die Verletzung beendete der BVB vorzeitig die Leihe von Salih Özcan. Der 27-Jährige spielte in der Hinrunde noch leihweise beim VfL Wolfsburg.