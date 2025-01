Topklub interessiert? Bayern winkt Ausweg aus Zaragoza-Falle

IMAGO/Mutsu Kawamori

Bryan Zaragoza könnte den FC Bayern im Sommer 2025 verlassen

Gute Nachrichten für den FC Bayern? Ein echtes europäisches Fußball-Schwergewicht soll sich mit einer Verpflichtung von Bryan Zaragoza beschäftigen. Der 23-Jährige spielt derzeit auf Leihbasis beim spanischen Erstligisten aus Osasuna, hat dort aber keine Zukunft mehr. Auch beim deutschen Rekordmeister geht es für ihn wohl nicht weiter.

Der FC Bayern München darf sich womöglich Hoffnungen auf einen Transfer von Bryan Zaragoza im kommenden Sommer machen. Das zumindest legt ein Bericht des spanischen Portals "fichajes.net" nahe, in dem es heißt, dass ein europäischer Spitzenklub mit einer Verpflichtung des in München gefloppten Spaniers liebäugelt.

Bei besagtem Verein soll es sich um Englands Rekordmeister Manchester United handeln. Die Red Devils seien vor allem von Zaragozas Potenzial, dessen Tempo und den Fähigkeiten im Eins-gegen-Eins überzeugt, schreibt das Portal.

Bayern-Leihgabe Zaragoza muss Osasuna verlassen

Jene Qualitäten hatte der 23-Jährige seit seinem Abschied vom FC Bayern im Trikot des CA Osasuna durchaus öfter unter Beweis gestellt. Bei seinem Leihverein war der Flügelspieler bis Dezember fest in der Startelf gesetzt. Dann jedoch zog er sich einen Mittelfußbruch zu. Wann Zaragoza wieder auf den Platz zurückkehrt, ist noch nicht bekannt.

Osasunas Sportdirektor Braulio Vázquez erklärte erst in dieser Woche, dass die Bayern-Leihgabe trotz ansprechender Leistungen nicht über die Saison 2024/25 hinaus bleiben werde. Es gebe "keine Chance" auf eine Weiterverpflichtung, stellte der Offizielle unmissverständlich klar, dass seinem Verein schlicht und ergreifend das Geld fehlt, um Zaragoza zu halten.

FC Bayern legt Zaragoza-Ablöse fest

Der FC Bayern wiederum soll intern bereits eine Ablöse für den Flügelstürmer festgelegt haben. Im Dezember berichtete die "Sport Bild" von einer Wunschsumme, die nah am Einkaufspreis liegen soll: also rund 18 Millionen Euro. Die Münchner hatten Anfang 2024 zunächst eine Leihgebühr in Höhe von vier Millionen Euro an Zaragozas Ex-Klub Granada überwiesen und sechs Monate später weitere 14 Millionen Euro, um den Spieler fest zu verpflichten.

Sollte Manchester United im Sommer tatsächlich Interesse am 23-Jährigen zeigen, dürfen sich die Münchner berechtigte Hoffnungen machen, mit einem blauen Auge aus dem Zaragoza-Dilemma zu kommen.