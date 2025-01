KSC bedient sich beim 1. FC Köln

FIRO/SID

Meiko Wäschenbach wechselt innerhalb der 2. Bundesliga vom 1. FC Köln zum KSC

Fußball-Zweitligist Karlsruher SC hat Mittelfeldspieler Meiko Wäschenbach vom 1. FC Köln verpflichtet.

Wie der KSC am Donnerstag mitteilte, kommt der 21 Jahre alte Mittelfeldspieler, der im Seniorenbereich bisher nur in der Kölner Regionalliga-Reserve eingesetzt wurde, ablösefrei in den Wildpark. Zur Vertragslaufzeit machte sein neuer Verein keine Angabe.

"Meiko besitzt strategische Fähigkeiten, ist technisch stark und hat eine hohe Spielintelligenz", sagte Sebastian Freis, Bereichsleiter Profis des Karlsruher SC: "Wir sind uns sicher, dass er in unserem Team die nächsten Entwicklungsschritte gehen kann, und freuen uns auf einen vielseitigen Spieler, der mehrere Positionen im Mittelfeld bespielen kann."