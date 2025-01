Tel will weg vom FC Bayern! Eberl bezieht Stellung

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Memmler

Mathys Tel will den FC Bayern verlassen

Nachdem es über Wochen hieß, Mathys Tel wolle sich beim FC Bayern durchbeißen, nahmen die Gerüchte um einen Winterabschied des Offensiv-Youngsters in den vergangenen Stunden rapide an Fahrt auf. Dass der Franzose den Münchnern noch den Rücken kehrt, ist inzwischen ein sehr realistisches Szenario - daran ließ auch die Bayern-Führung am Freitag keine Zweifel aufkommen.

"Natürlich ist es immer schwer, sich bei einem Champions-League-Teilnehmer durchzusetzen. Uns hat er gesagt, er will weg - das versuchen wir gerade bestmöglich zu händeln. Wir müssen dem ja auch gerecht werden, was sich die Spieler bei uns vorstellen", bestätigte Max Eberl, Sportvorstand des FC Bayern, auf der PK im Vorfeld des Bundesliga-Spiels gegen Holstein Kiel (Samstag, 15:30 Uhr im sport.de-LIVE-Ticker), dass Mathys Tel zumindest seine nahe Zukunft nicht in der bayerischen Landeshauptstadt sieht.

Ob man Tel nun auf Leihbasis oder sogar fest abgebe, sei "noch nicht klar" und hänge auch davon ab, "was der Spieler will. Aber wir versuchen, da alle Interessen unter einen Hut zu bekommen", führte Eberl weiter aus.

Dass die Interessen des FC Bayern in diesem Fall auch wirtschaftlicher Natur sind, versuchte Eberl erst gar nicht zu verhehlen.

FC Bayern muss Transfererlöse im Blick haben

"Bayern München achtet auf das Sportliche - den bestmöglichen Kader zu bauen - das andere sind die Transfererlöse. Auch davon kann sich der FC Bayern nicht frei machen", schließlich werde man, anders als das Gros der internationalen Konkurrenz, nicht von einem Großinvestoren unterstützt.

Auch aus dieser Sicht sei die Verpflichtung von Tel, für den man 2022 satte 20 Millionen Euro an Stade Rennes überwies, eine gute Entscheidung gewesen.

Auch wenn es sportlich zurzeit nicht so rund laufe, wie zum Beispiel in der Vorsaison, als sich Tel unter Ex-Coach Thomas Tuchel sehr regelmäßig auf dem Rasen wiederfand, sei der Transfer des Franzosen "ein sehr richtiger gewesen", betonte Eberl. Ein deutlicher Hinweis dafür, dass sich die Münchner im Falle eines festen Abgangs einen satten Transfergewinn versprechen.

Mit Tottenham Hotspur soll man sich sogar auf eine Ablöse in Höhe von 60 Millionen Euro geeinigt haben, berichtete "L'Équipe" jüngst. Wo die Zukunft des Toptalents liegt, werden aber wohl erst die kommenden Tage zeigen.