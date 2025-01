"Viel Motivation" beim VfB Stuttgart

IMAGO/Grant Hubbs

Sebastian Hoeneß treibt den VfB Stuttgart an

Der deutsche Vizemeister VfB Stuttgart geht nach dem Aus in der Champions League mit viel Motivation in das Bundesliga-Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag (15:30 Uhr/Sky).

"Sie waren erschöpft, aber ich hatte einen guten Eindruck von der Mannschaft", sagte Trainer Sebastian Hoeneß: "Ich spüre viel Motivation aus dem Spiel".

Nach dem bitteren 1:4 gegen Paris Saint-Germain am Mittwochabend muss der VfB schnell zurück zum Tagesgeschäft. Gegen Mönchengladbach erwartet der 42-Jährige ein "anspruchsvolles Spiel auf Augenhöhe". Dabei appellierte er auch an die Zuschauer: "Wir brauchen die Fans, wir werden versuchen, über einen richtigen Kraftakt ein gutes Spiel zu machen."

Nach drei Siegen aus den letzten vier Ligaspielen sind die Stuttgarter erneut mittendrin im Rennen um die Champions-League-Plätze. Alexander Nübel könnte nach überstandener Erkältung am Samstag wieder im Tor stehen, Kapitän Atakan Karazor und Jeff Chabot fallen gelbgesperrt aus.