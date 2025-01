Heidenheim freut sich auf "besonderes" Spiel gegen den BVB

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Roger Buerke

Heidenheim-Trainer Frank Schmidt freut sich auf das Bundesliga-Heimspiel gegen den BVB

Fußball-Bundesligist 1. FC Heidenheim geht trotz der sportlich schwierigen Situation mit großer Vorfreude in das Highlightspiel gegen Borussia Dortmund.

"Das muss man sich bewusst machen. Borussia Dortmund kommt zum Pflichtspiel zu uns. Wenn man sich zurückerinnert, dass das in der Vergangenheit noch nicht so oft der Fall war, zeigt das: Das ist etwas Besonderes", sagte Trainer Frank Schmidt vor der Partie am Samstag (15:30 Uhr/Sky).

Die Heidenheimer stehen mit nur 14 Zählern aus 19 Spielen auf Relegationsplatz 16, nun "müssen wir auch mal anfangen, in einem Spiel zu punkten, wo man es nicht unbedingt erwartet", forderte Schmidt, der in der Unruhe in Dortmund in den vergangenen Tagen keinen direkten Vorteil für seine Mannschaft sieht.

Beim BVB sitzt am Samstag noch Mike Tullberg auf der Bank, ehe Niko Kovac das Traineramt am Sonntag übernimmt.

Es sei in den letzten Tagen "keine einfache in Situation" in Dortmund gewesen, sagte Schmidt, "viel Wirbel, viel in den Medien, viel Unruhe. Wir nehmen diese Situation an", aber: "Das spielt für mich eine untergeordnete Rolle. Meine Mannschaft muss jedem signalisieren, dass wir bereit sind, an Grenzen zu gehen."