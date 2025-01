Medien: Schalke dicht vor doppeltem Personal-Coup

IMAGO/RHR-FOTO

Amoussou-Tchibara und Bulut bleiben dem FC Schalke 04 wohl erhalten

Fußball-Zweitligist FC Schalke 04 steht einem Medienbericht zufolge kurz vor der Verkündung von gleich zwei wichtigen Vertragsverlängerungen.

Der FC Schalke 04 behält womöglich gleich zwei Talente in seinen eigenen Reihen. Wie "Sport1" meldet, werden die Verträge von Zaid Amoussou-Tchibara und Taylan Bulut verlängert. Beide sollen bis 2028 unterzeichnen, heißt es.

Finden alle Parteien zu einer Lösung, wären dies wichtige Neuigkeiten für den angeschlagenen Zweitligisten. Die beiden Youngsters, 18 und 19 Jahre alt, wurden in der hauseigenen U19 ausgebildet. Abwehrspieler Bulut schaffte in der laufenden Spielzeit sogar den Sprung zu den Profis. Die Hoffnung ist groß, dass Stürmer Amoussou-Tchibara bald nachzieht.

Der deutsche U19-Nationalspieler Bulut nimmt unter Cheftrainer Kees van Wonderen sogar längst eine wichtige Rolle im Kader der Knappen ein. 17 Pflichtspiele hat der Defensivspieler in 2024/25 bereits absolviert, 15 Mal stand er in der Startelf.

Zuletzt hatte es in der "Bild" geheißen, dass inzwischen auch andere Klubs auf Taylan Bulut aufmerksam geworden sind. Sein derzeitiger Vertrag läuft zwar noch bis 2026, aber wohl nur mit einer vorzeitigen Verlängerung würde man einem baldigen Abschied vorbeugen.

Lob für Schalke-Talent Amoussou-Tchibara

Stürmer Zaid Amoussou-Tchibara war vor rund anderthalb Jahren aus der Nachwuchsabteilung von Bayer Leverkusen nach Gelsenkirchen gewechselt. Für die U19-Mannschaft der Königsblauen traf er in der Nachwuchsliga des DFB 17 Mal in 14 Spielen, im vergangenen Oktober absolvierte er zudem eine Partie mit der zweiten Mannschaft in der Regionalliga West.

Als Lohn für die stetige Entwicklung wurde der in Togo geborene Angreifer nach der Hinrunde mit ins Profi-Trainingslager mitgenommen.

Amoussou-Tchibara habe in Belek "einen sehr positiven Eindruck gemacht", lobte etwa S04-Profi Tobias Mohr. "Er hat sich top verhalten, sich super eingefügt und aufblitzen lassen, was er kann."