Schalke verkündet Vertragsverlängerung

IMAGO/RHR-FOTO

Amoussou-Tchibara (l.) bleibt beim FC Schalke 04, auch Bulut (r.) könnte bald verlängern

Fußball-Zweitligist FC Schalke 04 hat am Freitagnachmittag die Verlängerung mit einem seiner Top-Talente verkündet. Ein zweiter Coup könnte sogleich folgen.

Der FC Schalke 04 ist einen großen Schritt in seiner Kaderplanung vorangekommen. Wie der Zweitligist bestätigte, wird der Vertrag mit Angreifer-Talent Zaid Amoussou-Tchibara vorzeitig bis 2028 verlängert. Wie "Sport1" unterdessen berichtet, soll auch bei Taylan Bulut die Tinte schon bald trocken sein.

Zaid Amoussou-Tchibara war vor rund anderthalb Jahren aus der Nachwuchsabteilung von Bayer Leverkusen nach Gelsenkirchen gewechselt. Für die U19-Mannschaft der Königsblauen traf er in der Nachwuchsliga des DFB 17 Mal in 14 Spielen, im vergangenen Oktober absolvierte er zudem eine Partie mit der zweiten Mannschaft in der Regionalliga West.

Als Lohn für die stetige Entwicklung wurde der in Togo geborene Angreifer nach der Hinrunde mit ins Profi-Trainingslager mitgenommen.

"Mit Zaid hat sich ein weiteres Talent aus der U19 mit guten Leistungen einen Profivertrag verdient. Bei Norbert Elgert hat er in den vergangenen eineinhalb Jahren sehr viel gelernt", sagt Ben Manga, Direktor Kaderplanung, Scouting und Knappenschmiede in der offiziellen Mitteilung

Zieht der FC Schalke 04 bei Bulut nach?

Der Angreifer habe "sich in die Trainingseinheiten mit den Profis sehr gut eingebracht und angedeutet, welches Potenzial in ihm steckt. Wir wollen gemeinsam mit ihm in den kommenden Jahren die nächsten Schritte gehen und ihn auf diesem Weg bestmöglich unterstützen", so Manga.

Der 19 Jahre alte Abwehrspieler Taylan Bulut schaffte in der laufenden Spielzeit bereits den Sprung zu den Profis. Der deutsche U19-Nationalspieler nimmt unter Cheftrainer Kees van Wonderen sogar längst eine wichtige Rolle im Kader der Knappen ein. 17 Pflichtspiele hat der Defensivspieler in 2024/25 bereits absolviert, 15 Mal stand er in der Startelf.

Zuletzt hatte es in der "Bild" geheißen, dass inzwischen auch andere Klubs auf Taylan Bulut aufmerksam geworden sind. Sein derzeitiger Vertrag läuft zwar noch bis 2026, aber wohl nur mit einer vorzeitigen Verlängerung würde man einem baldigen Abschied vorbeugen.