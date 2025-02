HSV-Coach mit wichtigem Selke-Update

IMAGO/Marco Steinbrenner/DeFodi Images

Davie Selke musste gegen Hannover 96 zuletzt passen

Nachdem sich Davie Selke im Auswärtsspiel bei seinem Ex-Verein Hertha BSC (3:2) einen Jochbogenbruch zugezogen hatte, war er in der letzten Woche gegen Hannover 96 zum Zuschauen verdammt und verpasste somit erstmals ein Spiel für den Hamburger SV in dieser Zweitligasaison. Weil der HSV gegen die Niedersachen beim 2:2 wichtige Zähler im Aufstiegsrennen liegenlassen hat, hoffen die Rothosen nun auf das schnelle Selke-Comeback.

Davie Selke hat sich in den letzten Monaten zum besten HSV-Angreifer gemausert, steht nach 19 Einsätzen bei starken elf Toren. Nachdem es für ihn in dieser Woche mit Spezialmaske wieder vollumfänglich auf den Trainingsplatz zurückgegangen war, stellte Cheftrainer Merlin Polzin das Comeback für Freitagabend (ab 18:30 Uhr) in Aussicht, wenn es für die Hamburger zum Auswärtsspiel zu Preußen Münster geht.

"Er fühlt sich wohl mit der Maske. Natürlich schränkt es ihn auf eine Art und Weise ein. Aber Davie hat mit der medizinischen Abteilung eine Lösung gefunden", meinte Polzin über den Angreifer, der sogar noch Extra-Schichten auf dem Trainingsplatz absolviert hat und selbst auf seine Rückkehr in die HSV-Startelf drängt.

"Die Maske wurde noch einmal angepasst. Er hat sowohl gestern als auch heute das Training komplett positiv gestalten können", meinte Polzin am Mittwoch.

Hamburger SV derzeit nur noch Tabellenzweiter

Der 29-Jährige hatte sich nach dem Berlin-Spiel einer Operation unterziehen müssen, konnte danach aber schnell wieder erste Teile der Übungseinheiten mitmachen. Für die laufende Zweitliga-Rückrunde gilt Selke als großer Hoffnungsträger an der Elbe, bringt er doch mit über 230 Bundesliga-Einsätzen in seiner bisherigen Karriere den größten Erfahrungsschatz aller HSV-Akteure mit.

Zuletzt war der Hamburger SV auf Platz zwei der Tabelle abgerutscht, rangiert dort aktuell mit zwei Punkten Rückstand auf den 1. FC Köln.