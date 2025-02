Tel-Hammer? Spurs-Coach lässt aufhorchen

IMAGO/Paul Terry

Will Mathys Tel fest vom FC Bayern verpflichten: Ange Postecoglou

Tottenham Hotspur plant anscheinend bereits jetzt, im Sommer die Kaufoption für Mathys Tel zu ziehen und den Leihspieler fest vom FC Bayern zu verpflichten.

"Er wird ein Tottenham-Spieler sein, das wird er in den kommenden Monaten zeigen. Ich habe ihn nicht nur für sechs Monate hergeholt", sagte Spurs-Coach Ange Postecoglou auf der Pressekonferenz vor dem Ligapokal-Kracher gegen den FC Liverpool. Weitere Aussagen von Ange Postecoglou über den Tel-Poker gibt es oben im Video, das sich anstelle des Artikelbilds öffnet.

Tottenham Hotspur hatte Tel am Deadline Day kurz vor Transferschluss geholt, zunächst auf Leihbasis bis Saisonende. Für eine feste Verpflichtung müsste der Tabellen-14. der englischen Premier League angeblich satte 60 Millionen Euro an den FC Bayern überweisen.

Dem Vernehmen nach hatte Mathys Tel den Spurs zunächst abgesagt, um andere Wechsel-Optionen zu prüfen. Dann folgte die Kehrtwende mit der Zusage an den Londoner Klub.

"Das ist eine vereinfachte Sichtweise. Die Leute müssen verstehen, dass es sich hier um einen 19 Jahre alten Spieler handelt, der eine wichtige Entscheidung für seine Karriere treffen musste", sagte Postecoglou. "Es geht gar nicht so sehr darum, dass er uns oder sonst jemanden abgelehnt hätte. Es ist richtig, dass er so viele Informationen wie möglich eingeholt hat. Ich glaube, er wollte sich mit der Entscheidung wohlfühlen und sich nicht in eine bestimmte Richtung drängen lassen. Es spricht für ihn, dass er sich Zeit genommen und mit den richtigen Leuten gesprochen hat."

Mathys Tel schafft Durchbruch beim FC Bayern nicht

Darunter war auch Postecoglou selbst, wie er bekannte. "Ich hatte ein Gespräch mit ihm, in dem es ausschließlich um Fußball ging", so der 59-jährige Australier. Er sei "mehr als 100 Prozent" davon überzeugt, dass sich Tel letztlich bewusst für Tottenham entscheiden habe.

Der junge Franzose, dem er regelmäßige Einsatzzeiten in Aussicht stellte, sei "ehrgeizig" und verfüge über "sehr viel Selbstvertrauen", schwärmte Postecoglou. "Er hat das Gefühl, dass er es bis ganz nach oben schaffen kann."

Der FC Bayern hatte Tel 2022 für 20 Millionen Euro von Stade Rennes verpflichten. Den Durchbruch in München schaffte das Top-Talent aber nicht.