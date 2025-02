Medien: United-Boss träumt von Kane-Verpflichtung

IMAGO/kolbert-press/Christian Kolbert

Harry Kane besitzt beim FC Bayern eine Ausstiegsklausel

Zuletzt sickerte durch, dass Harry Kane den FC Bayern dank einer Ausstiegsklausel verlassen kann. Im Sommer 2025 müssen die Münchner einen Abgang ihres Torjägers wohl noch nicht fürchten, im Sommer 2026 könnte es dann jedoch soweit sein. Manchester United soll sich daher mit dem Engländer beschäftigen.

In den vergangenen Jahren wurde Manchester United immer wieder mit einer Verpflichtung von Harry Kane in Verbindung gebracht. Auch 2023, als sich der FC Bayern die Dienste des Angreifers sichern konnten, waren die Red Devils ganz heiß auf die Dienste des Kapitäns der Three Lions.

"TBRFootball" will erfahren haben, dass sich daran nichts geändert hat. Demnach verfolge man die Entwicklungen des 31-Jährigen, der an der Säbener Straße noch bis 2027 unter Vertrag steht, sehr genau. Insbesondere Besitzer Sir Jim Ratcliffe sei vernarrt in die Idee, den Mittelstürmer an den Old Trafford zu holen.

FC Bayern: Harry Kane will in die Premier League zurückkehren

Dank einer Ausstiegsklausel wäre ein Kane-Wechsel zu den Red Devils im Sommer 2026 möglich. Die "Sport Bild" hatte in ihrer Mittwochsausgabe von einer solchen Option berichtet. Nach der Spielzeit 2025/26 könnte der Rechtsfuß den FC Bayern für 65 Millionen Euro verlassen.

Laut "Telegraph" hat sich Tottenham Hotspur bei dem Abgang ihres ehemaligen Starstürmers jedoch ein Vorkaufsrecht gesichert. Ein Transfer nach Manchester wäre also nur dann möglich, wenn die Spurs auf eine Rückholaktion des Nationalspielers verzichten würden.

"TBRFootball" zufolge will Kane früher oder später noch einmal die Schuhe in der englischen Premier League schnüren. Ein Wechsel zu Klubs aus London wie dem FC Arsenal oder FC Chelsea komme für ihn aus Verbundenheit zu den Spurs aber nicht in Frage, heißt es in dem Bericht des Online-Portals.

Ein Transfer zum englischen Rekordmeister könne er sich demnach aber durchaus vorstellen.