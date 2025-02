Seoane enthüllt neues Vorhaben mit Neuhaus

IMAGO/Stefan Brauer / Brauer-Fotoagent

Florian Neuhaus trägt mindestens bis Saisonende das Gladbach-Trikot

In den vergangenen Wochen stand der bei Borussia Mönchengladbach in die zweite Reihe gerückte Florian Neuhaus mehrfach kurz vor einem Abschied, dann jedoch gelangte er am letzten Wochenende unverhofft in die Startelf. Während der "kicker" am Morgen noch ein mögliches Dilemma witterte, hat nun Gladbach-Coach Gerardo Seoane dem Routinier weitere Einsätze in Aussicht gestellt.

An Interessenten mangelte es nicht: Im Januar soll der VfL Bochum mit dem früheren Gladbacher Trainer Dieter Hecking an Florian Neuhaus gebaggert haben, doch der Mittelfeldspieler lehnte ab, im Februar war es dann ganz heiß um einen Last-Minute-Abschied von der Fohlenelf in Richtung Türkei.

Traditionsklub Besiktas aus Istanbul hatte angefragt und war sich mit Borussia Mönchengladbach sogar schon einig, aber auch hier zog Neuhaus die Reißleine und entschied sich zum Verbleib.

Ein Umstand, der Gladbach ins Dilemma stürzen könnte, wie der "kicker" jüngst beschrieb. Denn: Neuhaus stand am Wochenende beim Remis gegen Eintracht Frankfurt (1:1) erstmals in dieser Saison sogar in der Startelf. Ein Gefühl, das der einstige Nationalspieler in 2023/24 noch gar nicht erleben durfte. Der kurzfristige Ausfall von Philipp Sander hatte Neuhaus' Chance möglich gemacht.

Gladbach-Coach Gerardo Seoane steht nun vor der Entscheidung, welches Signal er Neuhaus senden will. Muss der Mittelfeldmann beim Gastspiel bei Union Berlin (Samstag, 15:30 Uhr im sport.de-Live-Ticker) wieder auf die Bank, dürfte er sich wie ein Notopfer vorkommen, spekuliert der "kicker". Damit geht auch einher, dass sein Marktwert in Richtung Sommer weiter fallen dürfte. Kein gutes Vorzeichen, wenn dort ein nächster Verkaufsversuch starten soll.

Gladbach-Coach denkt an weitere Neuhaus-Einsätze

Bekommt Neuhaus erneut das Vertrauen und darf auch in Berlin spielen, wäre das nicht nur für sein Selbstbewusstsein gut, sondern auch für seine weitere sportliche Entwicklung. In diesem Fall würde der Marktwert steigen. Gleichzeitig würde Seoane aber Sommer-Neuzugang Sander vor den Kopf stoßen.

Am Donnerstagnachmittag setzte der Gladbach-Coach - auf Neuhaus angesprochen - zum Lob an. "Er hat auf jeden Fall Argumente für sich gesammelt. Es ist nicht immer einfach für Spieler, die nicht spielen. Wenn sie dann performen, gibt ihnen das Argumente für die Zukunft", sagte der Trainer vor dem Schlagabtausch mit Union.

Neuhaus sei "ein wichtiger Teil des Teams", das habe er immer betont, so Seoane weiter. Was für den 27-Jährigen spricht, ist, dass Neuhaus nicht nur im defensiven Mittelfeld eingesetzt werden kann: "Ich sehe Flo auch auf einer möglichen Zehnerposition - oder falls wir einen von beiden Flügeln eingerückt spielen lassen."

Bei seinem Startelfeinsatz gegen Frankfurt hatte sich Neuhaus mit einer Torvorlage in den Mittelpunkt gespielt. Allerdings hat Seoane den gegen die SGE erkrankten Sander nun wieder zur Verfügung. Am Ende könnte der Trainer so doch vor einem Dilemma stehen.