Ist er raus? Werner äußert sich zu Ducksch-Kontroverse

Marvin Ducksch hat es bei Werder Bremen nicht leicht

Er ist zwar Top-Angreifer bei Werder Bremen, doch zuletzt sah es so aus, als könnte Marvin Ducksch aufgrund der aktuellen Schwächephase der Grün-Weißen seinen Stammplatz verlieren. Gegen 1899 Hoffenheim musste er am Wochenende sogar schon zur Halbzeit raus. Nun hat sich SVW-Coach Ole Werner zur Ducksch-Kontroverse geäußert.

Wenn Marvin Ducksch traf, verlor der SV Werder Bremen in dieser Saison nie. Zuletzt knipste Ducksch aber einige Male nicht, lediglich ein Tor (beim 2:2 in Dortmund) erzielte er in den letzten fünf Spielen, von denen drei verloren gingen. Am zurückliegenden Wochenende beim Heimspiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim (1:3) wurde Ducksch von Werder-Coach Ole Werner gar schon zur Pause vom Feld genommen. Eine Maßnahme, die es bislang nur ein einziges Mal zuvor gegeben hatte.

Viele Beobachter deuteten das als klaren Hinweis darauf, dass Ducksch sich vorerst hinten anstellen und Neuzugang André Silva eine Chance erhalten könnte. Ist der mit sechs Bundesligasaison-Treffern aktuelle Toptorjäger des SVW also nicht mehr unantastbar? Eine Frage, die im Fanlager immer wieder diskutiert wird.

Doch laut Werner war Duckschs Auswechslung gegen die TSG eher taktischer Natur. "Wir haben drei Wechsel in der Halbzeit vorgenommen, weil wir eine andere Energie auf dem Platz haben wollten – sowohl offensiv als auch defensiv", sagte der Werder-Coach.

Werner weiter: "Wir wollten vorne einen anderen Spielertypen haben, weil wir es nicht geschafft haben, spielerische Lösungen in den Halbräumen zu finden." Mit Silva wollte der Bremer Trainer die Spielweise umstellen, eher auf längere Bälle setzen, was allerdings nicht gelang.

Werder Bremen: Leistungsprinzip gilt für Ducksch - und der liefert!

Umso weniger muss sich Ducksch offenbar Sorgen machen, dass der Wechsel nach 45 Minuten mehr zu bedeuten haben könnte.

"Duckschi hat sich in den letzten Wochen komplett in den Dienst der Mannschaft gestellt, arbeitet viel, er tut und macht", betonte Werner und lobte: "Im Winter hatte er ja auch noch einen kleinen Eingriff an der Schilddrüse, hat trotzdem bisher jedes Spiel gemacht und von Beginn an gespielt. Davor kann ich nur den Hut ziehen. Da kann sich der eine oder andere eine Scheibe abschneiden."

Lizenzspielerchef Peter Niemeyer verwies auf Nachfrage der "Deichstube" auf das Leistungsprinzip, das für alle gelte und fügte unmissverständlich hinzu: "Aber ich muss sagen, dass Marvin genau das immer wieder getan hat. Punkt."