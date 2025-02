Knallhart-Kritik an Julian Brandt

IMAGO/Bahho Kara

Ein Gesicht der BVB-Krise: Julian Brandt

Nahezu alle BVB-Profis präsentierten sich bei der peinlichen 0:2-Pleite in Bochum in desolater Verfassung. Auch Julian Brandt enttäuschte in der Kreativzentrale von Borussia Dortmund komplett. Ex-Nationalspieler Mario Basler geht mit dem 28-Jährigen hart ins Gericht.

In den vergangenen Monaten ist Julian Brandt zu einem Gesicht der Krise beim Borussia Dortmund geworden.

Obwohl seine Zahlen auf den ersten Blick gar nicht so schlecht sind - der Mittelfeldmann sammelte in 29 Pflichtspielen vier Tore und zehn Vorlagen -, so geht der Edeltechniker doch immer wieder mit der Mannschaft unter.

Umso kurioser mutete unlängst ein Vergleich des neuen Trainers Niko Kovac an, der Brandt bei "Sky" auf eine Stufe mit Jamal Musiala (FC Bayern) und Florian Wirtz (Bayer Leverkusen) setzte.

In Bochum jedenfalls war der gebürtige Bremer Lichtjahre davon entfernt, in einem Atemzug mit den beiden DFB-Hoffnungen genannt werden zu dürfen. Von sport.de gab es eine entsprechend schwache Note.

Harsche Kritik an Julian Brandt: "Kein Leader"

Mario Basler hat Brandt schon länger auf dem Kieker. Nach seinem Auftritt am vorigen Samstag fühlte sich der Europameister von 1996 in seinen Zweifeln bestätigt.

"Wenn ich den mittlerweile sehe - ich weiß gar nicht, warum Niko Kovac ihn überhaupt noch aufstellt", polterte er in seinem Podcast "Basler ballert".

Was den erwähnten Vergleich mit "Wusiala" angeht, fragte Basler mit beißender Ironie, ob Kovac vor seiner Aussage wohl zu Tief ins Glas geschaut haben könnte. "Da ist er weit von der Realität entfernt", so der Ur-Pfälzer.

Wenn er denn "so gut wäre", wie behauptet wird, würde Brandt längst nicht mehr für Borussia Dortmund spielen, legte Basler nach. Der Offensiv-Allrounder sei "kein Leader, der vorneweg geht", darüber hinaus seien seine Freistöße schlecht.

Mit Spannung wird nun erwartet, wie Kovac sein Team im Playoff-Rückspiel der Champions League gegen Sporting CP am Mittwochabend aufstellen wird. Neben Brandt zählen schließlich noch weitere Sorgenkinder zum Kader.