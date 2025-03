Lewis Holtby trifft Zukunftsentscheidung

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Fabio Deinert

Holtby kehrt Kiel den Rücken

Kapitän Lewis Holtby geht beim abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten Holstein Kiel von Bord.

"Ich werde meinen auslaufenden Vertrag im Sommer nicht verlängern", teilte der 34-Jährige in einem am Sonntag veröffentlichten Video nach "offenen, ehrlichen und vertrauensvollen Gesprächen" mit dem Verein mit.

Die Entscheidung habe er mit seiner Familie getroffen, so Holtby. Die Zeit in Kiel sei eine "der prägendsten und schönsten" in seiner Karriere.

Im vergangenen Sommer stieg Holstein erstmals in die Bundesliga auf, derzeit stehen die Kieler auf einem Abstiegsplatz.

Der Klassenerhalt, betonte Holtby, sei "das große Ziel", das man an den abschließenden neun Spieltagen "gemeinsam rocken" wolle.