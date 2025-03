Joshua Kimmich bestätigt Entscheidung

IMAGO/Rene Nijhuis/MB Media

Joshua Kimmich wird wohl beim FC Bayern bleiben

Der zähe Verhandlungspoker zwischen dem FC Bayern und Joshua Kimmich nähert sich dem Ende. Der Bayern-Star bestätigte im Anschluss an das Champions-League-Rückspiel in Leverkusen (2:0) eine baldige Entscheidung. Es wird wohl frohe Kunde geben.

Die erwartete Vertragsverlängerung von Joshua Kimmich beim FC Bayern nimmt konkretere Formen an.

Der Nationalspieler wird nach eigener Aussage wohl schon bald Vertragsneuigkeiten bei den Münchnern verkünden. Auch wenn das neue Arbeitspapier offenbar noch nicht unterschrieben ist.

"Ja, es wird die nächsten Tage auf jeden Fall eine Entscheidung geben - in die genannte Richtung", sagte Kimmich auf entsprechende Frage in der Mixed Zone nach dem Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Bayer Leverkusen und bestätigte somit indirekt, dass er bei den Bayern bleiben und den auslaufenden Vertrag verlängern wird.

Transfer-Poker um Kimmich bald beendet

In den vergangenen Monaten hatte es immer wieder Spekulationen um einen möglichen Wechsel von Kimmich ins Ausland gegeben. Vor allem Paris Saint-Germain und Klubs aus England sowie Spanien sollen interessiert gewesen sein. Zuletzt hatte sich nach einigem Hick-Hack dann ein weiteres Engagement in München abgezeichnet.

Sportvorstand Max Eberl erklärte in der Mixed Zone zu den Verhandlungen, der Ball liege in der Luft, man wolle ihn zeitnah "volley nehmen". "So lange ist ein Ball nicht in der Luft."

Kimmich betonte angesprochen auf diese Aussage: "Da will ich mich anschließen in den Worten."

"Es war die letzten Tage schwierig, weil wir sehr viele Spiele hatten", sagte der 30-Jährige. Losgelöst von den Ergebnissen habe er versucht, sich ein Bild zu machen. "Wir sind auf einem guten Weg mit dem Trainer. Die Art und Weise, wie wir Fußball spielen, könne man sich ganz gut angucken". Natürlich spiele es eine Rolle, "wie wir spielen", erklärte der Mittelfeldspieler.

"Der Max hat es ja sehr schön gesagt: Jetzt müssen wir gucken, dass wir den Ball volley noch über die Torlinie bekommen gemeinsam", sagte Kimmich. Klingt nach baldiger Vertragsnews.