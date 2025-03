Glatzel-Comeback pünktlich zum Top-Spiel

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn

Robert Glatzel steht am Wochenende wieder im HSV-Kader

Fünf Monate war Glatzel beim Tabellenführer zum Zuschauen verdammt, nun steht der Torschützenkönig der 2. Liga von 2024 vor seinem Comeback nach einem Sehnenriss - beim Topspiel am Freitag (18:30 Uhr/Sky) beim 1. FC Magdeburg wird er erstmals seit Anfang Oktober im Kader der Hanseaten stehen. Und die HSV-Fans atmen auf - schließlich ist mit Davie Selke (17 Treffer) der zweite Topstürmer des Traditionsklubs gesperrt.

Robert Glatzel packte im Kraftraum noch ein paar Gewichte mehr drauf. Im Training rannte er einige Meter weiter. Und schoss noch ein bisschen öfter auf das Tor.

"Wir mussten ihn zum Ende hin einige Male etwas bremsen", sagte Trainer Merlin Polzin vom Hamburger SV über seinen Angreifer und schmunzelte. Doch die Extra-Schichten haben sich gelohnt. "Bobby", wie sie ihn in Hamburg nennen, "ist wieder topfit". Wird Glatzel nun zum entscheidenden Trumpf im Kampf um den Aufstieg?

Kein anderer Klub in der 2. Liga leistet sich den Luxus, zwei solche Stürmer wie Selke und Glatzel (acht Saisontreffer in sieben Pflichtspielen) im Kader zu haben. Mit geballter Offensiv-Power soll im siebten Anlauf endlich die Rückkehr in die Bundesliga gelingen, kein Team schießt in der 2. Liga mehr Tore als der HSV (55).

Das wollen die Hamburger auch in Magdeburg zeigen. "Es wird definitiv ein Topspiel und die Zuschauer können Spektakel erwarten", sagte Polzin: "Ich bin davon überzeugt, dass es ein richtig cooles Spiel wird."

HSV: Polzin will Glatzel noch etwas schonen

Ob Glatzel ("hat viel Energie versprüht") bei dem Spektakel gegen den Tabellenvierten gleich von Beginn an stürmen wird, ließ der Coach aber offen. Als Alternative bietet sich auch Ransford-Yeboah Königsdörffer (9 Saisontreffer) an.

"Wir werden ein bisschen was anpassen", verriet Polzin nur, Glatzel werde aber "nach der langen Pause sicherlich nicht gleich 90 Minuten auf dem Platz stehen".

So oder so - der HSV wird im Saisonendspurt weiter Gas geben. Auch damit Polzin beim Einkaufen im Supermarkt seinen Spaß hat.

"Wenn ich an der Kasse stehe und die Kassiererin dann nochmal betont, wie viel Spaß das Spiel gemacht hat, ist das einfach schön und der Antrieb, den wir haben wollen", sagte er: "Wir wollen dafür sorgen, dass die Leute sagen: Es hat Spaß gemacht, den HSV zu sehen, weil der HSV für eine gewisse Art und Weise von Fußball steht."