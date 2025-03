Neuer Stand zwischen Bochum und Schmadtke

IMAGO/Darius Simka

Jörg Schmadtke ist Top-Kandidat beim VfL Bochum

Der frühere Bundesliga-Profi und spätere Klub-Manager Jörg Schmadtke könnte in den kommenden Wochen als neuer Sport-Geschäftsführer beim VfL Bochum anheuern. Nachdem es erst nur lose Gerüchte über Gespräche gab, soll sich das Ganze nun intensiviert haben. Gibt es den Abschluss schon in Kürze?

Jörg Schmadtke hat bekanntlich zahlreiche deutsche Fußball-Klubs in seiner Vita: Düsseldorf, Freiburg, Leverkusen und Gladbach aus Spieler-Zeiten; Freiburg, Gladbach, Alemannia Aachen, Hannover 96, den 1. FC Köln und den VfL Wolfsburg aus Trainer- bzw. Managerzeiten. Von Sommer 2023 bis Anfang 2024 war er zudem beim FC Liverpool als Sportdirektor aktiv.

Nun könnte in Kürze ein weiterer Verein aus der Fußball-Bundesliga hinzukommen, denn Schmadtke ist laut übereinstimmenden Medienberichten heißer Kandidat als Sportdirektor beim VfL Bochum, soll dort die große Zukunftsbaustelle schließen und zusammen mit "Kumpel" Dieter Hecking arbeiten.

Schon in der letzten Woche hieß es unter anderem bei "Bild" und dem vereinsnahen Portal "Tief im Westen, das VfL Magazin", dass sich Schmadtke und der VfL annähern, eine Einigung sei allerdings noch entfernt. Laut "Sport Bild" reizt Schmadtke die neue Aufgabe bei den Bochumern aber sehr. Derzeit würden "intensive Gespräche" erfolgen. Dass Schmadtke weiter dran bleibt, sei ein gutes Zeichen für den Bundesligisten.

Was für Schmadtke und den VfL als neue Kombination spricht: Nicht nur der Draht zum Cheftrainer ist eng, sondern auch der zu Geschäftsführer Ilja Kaenzig. Gute Voraussetzungen also für ein Engagement bei den Westfalen, die zudem einigermaßen in Wohnortnähe Schmadtkes sind, der in Düsseldorf residiert, laut "Sport Bild" allerdings auch immer wieder zwischen seinem Feriendomizil in Ibiza und der Landeshauptstadt von NRW hin und her pendelt.

Auf "Bild"-Nachfrage zu den Gerüchten wollte Schmadtke zuletzt keinen Kommentar abgeben, ein Dementi vermied der Manager jedoch auch. Heuert der 60-Jährige also tatsächlich zeitnah beim VfL Bochum an? Laut "Sport Bild" soll der neue Geschäftsführer Sport bis Mitte April gefunden sein.

Heuert Schmadtke beim VfL Bochum an?

Dieser ist seit der Freistellung von Marc Lettau kurz vor Weihnachten ohne dezidierten Sportdirektor. Die Rolle Lettaus teilten sich zuletzt Kaenzig und Hecking auf. Schmadtke soll aber wohl als Geschäftsführer Sport einsteigen, ein Sportdirektor bzw. Kaderplaner soll noch dazukommen.

Schmadtke soll also wohl um sich herum ein Team aufbauen, das für die sportlichen Geschicke des abstiegsbedrohten Traditionsklubs zuständig wäre, bspw. einen Kaderplaner.

Neben Schmadtke gibt es offenbar noch mindestens zwei weitere Kandidaten, mit denen zuletzt Gespräche aufgenommen wurden. Schmadtke gilt jedoch vorerst weiter als ganz heißes Eisen.