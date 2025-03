Müller-Wohlfahrt tritt gegen den FC Bayern nach

via www.imago-images.de

Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt war jahrelang beim FC Bayern tätig

Der langjährige Mannschaftsarzt Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt hat in einem Interview heftig gegen den FC Bayern nachgetreten.

Nach über 40 Jahren im Verein hat Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt seine Tätigkeit beim FC Bayern im Sommer 2020 beendet. Der 82-Jährige blickte nun auf seine Zeit beim deutschen Rekordmeister zurück und kritisierte die aktuellen Entwicklungen im Klub.

Geht es nach Müller-Wohlfahrt, wird "Mia san Mia" beim FC Bayern nicht mehr gelebt. "Für mich gehört es eher der Vergangenheit an. Ich glaube: nur noch wenige Spieler spüren dieses Gefühl", sagte er gegenüber der "tz".

Dem Arzt fehle die Identifikation zahlreicher Spieler mit dem Münchner Verein. "Der FC Bayern war eine Familie, heute ist er aber mehr und mehr zu einem Großunternehmen geworden. Die Spieler rangieren auf einer Werteskala je nach Ablösesumme", merkte er an und ergänzte: "Heute lebt das Mia san Mia am ehesten in der Fankurve weiter. Aber dieses Gefühl, das wir früher auf dem Rathausbalkon hatten, dieser Stolz auf unser Team, diese Riesen-Gemeinschaft - das sehe ich in der Mannschaft und im Umfeld nicht mehr. "

Mit seinem Abschied vom FC Bayern ist hadert Müller-Wohlfahrt noch heute.

"Tief getroffen haben mich menschliche Enttäuschungen", trat er gegen die Verantwortlichen nach. Der Doc führte weiter aus: "Wissen Sie, wie oft ich von Bayernmitgliedern die Frage gehört habe, warum es keine Standing Ovations, keine Blasmusik, kein Abschiedsgeschenk, kein Essen, keine Geste gegeben habe? Meine Reaktion darauf: die Antwort kann nur der Verein geben."

"Die Geschichte ist geschrieben"

Zu Ehrenpräsident Uli Hoeneß hat er aber nach wie vor ein freundschaftliches Verhältnis.

Insgesamt blickt Müller-Wohlfahrt zudem positiv auf seine Zeit beim FC Bayern zurück. "Der Verein war lange Jahrzehnte Teil meines Lebens. Ich habe mich mit dem Verein identifiziert und das Mia san Mia verinnerlicht. Durch mein Tun fühle ich mich als Teil der Geschichte, des Aufbaus und des Erfolgs des FC Bayern. Die Geschichte ist geschrieben", so der Sportmediziner.