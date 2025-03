Legende wird bezüglich Bayern-Neuzugang deutlich

IMAGO/Malte Ossowski/SVEN SIMON

Joao Palhinha wechselte erst im Sommer zum FC Bayern

Joao Palhinha durchlebt eine schwierige Debüt-Saison beim FC Bayern. Eine portugiesische Fußball-Legende rät zu Geduld.

Bereits im Sommer 2023 wollte der FC Bayern Joao Palhinha vom FC Fulham loseisen, rund zwölf Monate später klappte das Vorhaben dann auch. Der defensive Mittelfeldspieler erhielt an der Säbener Straße einen langfristigen Vertrag bis 2028.

Ein Muskelbündelriss verdammte den 29-Jährigen während der Hinrunde lange zum Zuschauen. Palhinha muss sich beim FC Bayern aktuell zumeist hinter Leon Goretzka anstellen - eine komplizierte Situation für den Portugiesen.

"Ich würde allen Beteiligten raten, viel Geduld zu haben. Ich weiß aus unserer gemeinsamen Zeit, dass Joao viel Qualität mitbringt und ich bin mir sicher, dass er den Bayern spätestens in der nächsten Saison viel geben wird", machte Landsmann Pepe im Interview mit "Bild" nun Mut.

Palhinha will beim FC Bayern bleiben

Palhinha kämpfe "unfassbar für seine Mannschaft", stellte der Europameister von 2016 klar.

"Für ihn war die letzte Zeit nicht einfach – schon vor dem Wechsel im Sommer, als sein Transfer zu den Bayern zunächst in letzter Sekunde scheiterte. Da waren viele Emotionen im Spiel. Und jetzt, wo João in München ist, ist es für ihn eine große Veränderung im Vergleich zu seiner Etappe in Fulham. Da ist es normal, dass er ein Jahr zur Anpassung und Eingewöhnung braucht", führte Pepe aus.

Er sei sich sicher, "dass er es schaffen wird, seine Situation zum Besseren zu wenden und den Bayern dann sehr zu helfen", meinte der langjährige Weltklasse-Innenverteidiger.

Palhinha machte gegenüber "Sport Bild" unlängst deutlich, sich beim FC Bayern durchsetzen zu wollen. "Die Gerüchte über einen Abschied interessieren mich nicht. Ich werde alles dafür tun, um zu zeigen, warum der Klub für mich das Geld ausgegeben hat. Ich denke nicht daran zu gehen", erklärte der Mittelfeld-Routinier.