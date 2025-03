Bayer-Hammer: Schlüsselspieler deutet Abschied an

IMAGO/pepphoto / Horst Mauelshagen

Álex Grimaldo beim Torjubel mit Bayer-Teamkollege Granit Xhaka

Bayer Leverkusen droht ein Abschied seines Schlüsselspielers Alejandro Grimaldo. Das deutete der Spanier im Zuge der Länderspielphase an.

Alejandro Grimaldo will in seine Heimat Spanien zurückkehren und Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen den Rücken zukehren. "Das ist ein Ziel, das ich verfolge", bestätigte der 29-Jährige in einem Interview mit "El Periodista de España".

Interessant: Beim Werksklub dürften diese Aussagen nicht auf Verwunderung stoßen. "Ich habe es ganz klar im Klopf, auch der Verein weiß es", verriet der linke Schienenspieler, der zugleich einen baldigen Abschied in den Raum stellte: "Ich möchte kurz- und mittelfristig nach Spanien zurückkehren, weil ich die Erfahrung machen möchte, in meiner Heimat zu spielen." Dies sei eines seiner großen Ziele.

Grimaldo war im Sommer 2023 ablösefrei von SL Benfica zu Bayer Leverkusen gewechselt - und entpuppte sich sogleich als Transfer-Volltreffer. Unter Cheftrainer Xabi Alonso ist der Linksfuß unumstritten, für die Werkself machte er bereits 90 Pflichtspiele.

Bei Bayer-Abschied: Grimaldo hat Rückkehr vor Augen

In der Bundesliga gilt er als einer der besten Schienenspieler, zudem ist er ein gefürchteter Standardschütze. Mit 16 Treffern und 31 Vorlagen für Bayer 04 hat der Spanier aber auch sonst seine Torgefahr längst unter Beweis gestellt.

Sollte der zehnfache spanische Nationalspieler einen Wechsel im Sommer oder nach der Saison 2025/26 anstreben, würde den Leverkusenern aufgrund des bis 2027 gültigen Vertrags eine Ablösesumme winken.

Wo er in Spanien am liebsten spielen will, hat Álex Grimaldo bereits klar vor Augen. Er würde gerne zu seinem Jugend- und Ausbildungsklub FC Barcelona zurück.

"Ich bin dort großgeworden. Wenn du sieben oder acht Jahre dort spielst, trägst du den Klub immer in dir", so der Leverkusener Schlüsselspieler. Konkret wolle er sich mit diesem Thema aber noch nicht beschäftigen, betonte er: "Im Fußball ändert sich alles, du weißt nie, was passieren kann."