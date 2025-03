Schalke-Coach gibt Update zu verletztem Sylla

IMAGO/RHR-FOTO

Moussa Sylla ist beim FC Schalke 04 auf den Trainingsplatz zurückgekehrt

Am Mittwoch bestritt der FC Schalke 04 ein Testspiel gegen den FC Groningen, schlug den niederländischen Erstligisten im Gelsenkirchener Parkstadion mit 1:0. Nach der Partie äußerte sich S04-Cheftrainer Kees van Wonderen unter anderem auch zu einem baldigen Comeback von Top-Torjäger Moussa Sylla.

Seit Anfang Februar hat Moussa Sylla kein Pflichtspiel mehr für den FC Schalke 04 bestritten, fehlt nach einem Muskelfaserriss verletzungsbedingt. Trotzdem ist er noch immer der Schalker Top-Torschütze, traf in der laufenden Saison starke 13 Mal in 19 Spielen.

Nachdem Sylla zu Wochenbeginn auf den Trainingsplatz der Königsblauen zurückgekehrt war, mehrten sich die Hoffnungen, der 25-Jährige stünde vor seinem zeitnahen Comeback in der 2. Bundesliga.

Nach dem Testspielsieg gegen Groningen schlug S04-Cheftrainer Kees van Wonderen in der Angelegenheit in einer Medienrunde aber noch sehr leise Töne an. In Bezug auf Moussa Sylla und den zuletzt ebenfalls ausgefallenen Emil Höjlund sagte der Schalker Coach: "Sie machen zwar schon Teile des Trainings mit, aber sie sind noch nicht komplett dabei. Wir werden ihre Belastung zwar weiter erhöhen, aber sie sind wahrscheinlich noch nicht so weit, dass sie in Fürth im Kader stehen können."

Van Wonderen stellt klar: "Wir brauchen noch Punkte"

Bei der SpVgg Greuther Fürth steht am übernächsten Sonntag (30. März ab 13:30 Uhr, live im sport.de-Ticker) der 27. Spieltag für den FC Schalke 04 an - und nach Aussage von van Wonderen wohl noch ohne Mittelstürmer Moussa Sylla.

"Vielleicht reicht es bei Moussa für den Kader. Aber dafür muss alles passen. Wahrscheinlich ist es noch ein bisschen zu früh", fügte er über den Nationalspieler Malis hinzu.

Grundsätzlich meinte van Wonderen mit Blick auf die Tabelle: "Wir brauchen noch Punkte und müssen sie so bald wie möglich holen, um unten wegzukommen. Wenn man am Saisonende noch unten drin ist, ist es immer gefährlich." Zurzeit rangieren die Knappen auf Platz elf des Tableaus.