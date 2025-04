S04-Legende mit heftiger Schelte: "Einfach katastrophal!"

IMAGO/Thomas Pakusch

Klaus Fischer ging mit den Schalke-Stars hart ins Gericht

Mit einer weiteren desolaten Vorstellung in der laufenden Spielzeit hat der FC Schalke 04 wieder einmal demonstriert, dass er derzeit in der oberen Tabellenhälfte der 2. Bundesliga nichts zu suchen hat. Vollkommen enttäuscht über die Vorstellung der Gelsenkirchener am vergangenen Sonntag beim SSV Jahn Regensburg (0:2) sind auch die S04-Legenden Klaus Fischer und Rüdiger Abramczik.

Das Duo sprach am Montag wie gewohnt im YouTube-Format "Legenden-Talk", in dem Fischer und Abramczik regelmäßig die Auftritte des FC Schalke 04 analysieren.

Die 0:2-Pleite beim Tabellenletzten der zweiten Liga sorgte beim Schalker Rekordtorschützen Klaus Fischer einmal mehr für großen Frust.

"Die Vorstellung war einfach katastrophal - und nicht das zum ersten Mal! Gegen eine Mannschaft wie Jahn Regensburg, die mit Sicherheit absteigen wird, so eine Leistung zu zeigen... 600 Kilometer müssen die Fans fahren, 5.000 Leute waren in Regensburg. Und dann gibt es so eine Vorstellung von dieser Mannschaft!", war der 75-Jährige völlig außer sich und voller Frust über die bereits zwölfte Niederlage der laufenden Saison.

FC Schalke 04 im Niemandsland der 2. Bundesliga unterwegs

Der ehemalige Nationalspieler ärgerte sich vor allem darüber, dass bei den Königsblauen "keine Leidenschaft und keine Laufbereitschaft" zu sehen waren. "So eine Leistung hat dieser Verein FC Schalke 04 nicht verdient. Das muss man klipp und klar sagen. Wie soll das besser werden?", fügte Klaus Fischer an, der für die Performance in Regensburg in erster Linie die Spieler selbst und nicht etwa Cheftrainer Kees van Wonderen in der Verantwortung sieht.

Auch Rüdiger Abramczik, der selbst acht Jahre lang das königsblaue Trikot trug und mit Schalke 1977 deutscher Vizemeister wurde, ging mit den S04-Akteuren nach der desolaten Vorstellung am Sonntag in der Oberpfalz hart ins Gericht: "Die überlegen überhaupt nicht. Die fangen erst an zu überlegen, wenn der Gegner den Ball hat und los schießt. Dann sagen sie: Ah ja, jetzt kann ich mal langsam hinlaufen. Nee, das ist zu spät, alles zu spät! Und das ist doch keine überragende Truppe gewesen, ich bitte dich!"

Nach Ansicht des ehemaligen Flügelspielers fehlt es dem FC Schalke 04 eklatant an Führungsspielern, die in schwierigen Momenten Verantwortung für ihre Farben übernehmen: "Ich habe nur Leute gesehen, die sich versteckt haben. Wir spielen einen grausamen Fußball! Keiner ist da, um ein bisschen die Ärmel hochzukrempeln. Alle verstecken sich. Und das ärgert mich am meisten."

Fünf Spieltage vor Saisonende rangieren die Knappen als Tabellenelfter im Niemandsland der Tabelle.