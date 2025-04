Ein letztes BVB-Comeback? So ist der Stand bei Hummels

IMAGO/Giuseppe Maffia

Mats Hummels spielt die Saison noch bei der AS Rom zu Ende

In einem emotionalen Video hatte Mats Hummels sein Karriereende als aktiver Profi-Fußballer nach der laufenden Saison angekündigt. Seit dem wird munter spekuliert: Kehrt der Abwehrspieler zur Klub-WM noch ein letztes Mal zu Borussia Dortmund zurück? Wie geht es danach für den 36-Jährigen, der im Moment noch für die AS Rom in Italien die Schuhe schnürt, weiter?

Wie die "Sport Bild" nun vermeldete, hat es tatsächlich schon ein erstes Gespräch zwischen den BVB-Bossen und Mats Hummels darüber gegeben, wie es in der Zukunft zu einer erneuten Zusammenarbeit zwischen Borussia Dortmund und dem Weltmeister von 2014 kommen könnte.

Bis dato war er zweimal von 2008 bis 2016 und 2019 bis 2024 als Spieler für die Westfalen aktiv und bestritt dabei über 360 Bundesliga-Spiele für den Klub.

Bei den direkten Gesprächen zwischen dem Verein und Hummels soll laut dem Fachmagazin eine Tendenz bereits deutlich geworden sein: Wenn der Abwehrspieler im Sommer seine knapp 18-jährige Profi-Karriere beenden wird, will er sich zunächst eine komplette Auszeit vom Fußball nehmen. Schon in diesem Sommer einen Job beim BVB anzutreten, wie auch immer der aussehen würde, soll für die Vereinsikone zunächst noch nicht infrage kommen.

"Frühestens nach einem Jahr", so heißt es in dem Medienbericht weiter, soll der 78-malige Nationalspieler dann offen für eine Rückkehr als Funktionär in den Profi-Fußball sein.

Borussia Dortmund soll Hummels dabei die klare Aussage mitgegeben haben, dass der Klub sofort gesprächsbereit sei, wenn Hummels den Zeitpunkt gekommen sieht.

Die Tendenz soll bei dem langjährigen Weltklasse-Innenverteidiger derzeit dahingehen, eine Trainerkarriere einzuschlagen. Allerdings sei für den BVB auch eine Anstellung als Lizenzspielerleiter oder vorstellbar. In dieser Funktion hatte auch Sebastian Kehl, heute BVB-Sportdirektor, einst im Management der Dortmunder Fuß gefasst.

Hummels zur Klub-WM? Eher unwahrscheinlich

Dass Hummels im Juni und Juli dieses auch noch ein letztes Mal als aktiver Spieler der Schwarz-Gelben bei der anstehenden Klub-WM auf dem Rasen stehen wird, gilt nach derzeitigem Stand übrigens als unwahrscheinlich.

Laut "Sport Bild" soll Cheftrainer Niko Kovac kein allzu großer Befürworter dieser Idee sein, Mats Hummels nach der Verletzung von Nico Schlotterbeck noch einmal für das Turnier in den USA zu reaktivieren. Die finale Entscheidung hierüber soll aber noch nicht gefallen sein.