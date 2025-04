Bayern-Star lässt Verletzung nicht als Ausrede gelten

IMAGO/Renate Feil/M.i.S.

Minjae Kim spielt offenbar seit Monaten nicht beschwerdefrei

Minjae Kim ist in der laufenden Saison einer der absoluten Stammspieler beim FC Bayern, bringt es auf stattliche 43 Pflichtspieleinsätze für sein Team. Nachdem er in der Hinrunde bisweilen überragende Leistungen gezeigt hatte, stand er in den letzten Wochen nach einigen individuellen Patzern wiederholt in der Kritik. Dass er dabei offenbar mit größeren Beschwerden auf dem Platz stand, hielt der Münchner Verteidiger weitestgehend unter Verschluss.

Am vergangenen Samstagnachmittag ging es nicht mehr! Minjae Kim hatte wieder einmal auf die Zähne gebissen, stand trotz seit Monaten anhaltender Achillessehnenprobleme erneut in der Startelf des FC Bayern. In der Halbzeitpause und beim Stande von 2:0 signalisierte er in Richtung Cheftrainer Vincent Kompany dann aber: Es geht nicht mehr weiter!

Kim wurde auswechselt und durch Sacha Boey ersetzt, Josip Stanisic spielte fortan als Innenverteidiger an der Seite von Eric Dier weiter.

Dass der 1,90-m-Hüne schon seit dem Winter über Schmerzen im Sprunggelenk klagt, ist bekannt. Doch hat sich Kim selbst dazu bis zuletzt weitestgehend zurückgehalten und aus seinen offenbar anhaltenden Beschwerden kein großes Thema gemacht.

"Das Problem mit der Achillessehne zieht sich. Aber ich beiße auf die Zähne. Augen zu und durch", wurde er jetzt beim südkoreanischen Sender "Leestar" zitiert.

Kim blickt seiner ersten Meisterschaft mit dem FC Bayern entgegen

Der 28-Jährige will die Schmerzen im Fuß nicht als Ausrede dafür anführen, dass er in der Bundesliga und in der Königsklasse zuletzt nicht immer fehlerfrei agiert hatte.

"Fehler, Verletzungen oder zu viele Spiele – das sind vielleicht nur Ausreden. Ich muss trotzdem konzentriert bleiben. Das ist meine Aufgabe. Ich muss damit umgehen können. Fehler sind natürlich auch durch Schmerzen passiert. Aber im Endeffekt hätte ich besser spielen müssen", zeigte sich der Abwehrspieler der Münchner betont selbstkritisch.

Mit seinen letzten Kraftreserven will er nun das Auswärtsspiel am kommenden Samstag bei RB Leipzig (ab 15:30 Uhr) bestreiten, wo er endlich seine erste deutsche Meisterschaft mit dem FC Bayern klarmachen will.

"Egal, in welcher Liga man spielt: Man muss konstant bleiben. München garantiert keine Titel. Ich bin glücklich, wenn wir in den nächsten drei Spielen die Schale holen. Ich hätte nie geglaubt, dass ich irgendwann mal in so einem großen Klub spielen werde. Ich fühle mich wirklich sehr geehrt", meinte Kim mit großer Demut vor seinem voraussichtlich ersten Titelgewinn im kommenden Monat.