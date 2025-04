So ist der Stand im SGE-Poker um Bayerns Peretz

IMAGO/Silas Schueller/DeFodi Images

Verlässt Daniel Peretz den FC Bayern?

Weil Eintracht Frankfurt auf der Torwart-Position mit Problemen zu kämpfen hat, soll laut neuesten Gerüchten Daniel Peretz vom FC Bayern in den Fokus der SGE geraten sein. Und nach Informationen von RTL/ntv und sport.de gibt es derzeit tatsächlich Kontakt zum Ersatzkeeper der Münchner. Doch dieser zögert noch.

Die Lage von Daniel Peretz beim FC Bayern ist schwierig. Winter-Neuzugang Jonas Urbig ist in der Rangfolge am (damals erkrankt fehlenden) Israeli vorbeigezogen, Platzhirsch Manuel Neuer steht ohnehin noch davor. Kein Wunder also, dass sich die Münchner derzeit damit beschäftigen, wie es für Peretz ab dem Sommer weitergehen könnte.

Jüngst berichtete "Sky", dass Peretz den deutschen Rekordmeister nach der aktuellen Saison verlassen soll. Ein Verkauf steht genauso im Raum wie eine Leihe des eigentlich noch bis Mitte 2028 gebundenen Torwarts, hieß es.

Der Pay-TV-Sender nannte in diesem Zusammenhang (unter anderem) Bayerns Bundesliga-Konkurrenten Eintracht Frankfurt als möglichen Abnehmer. Peretz sei bei der SGE Thema als Alternative für den Langzeitverletzten Kauã Santos, der sich Anfang April das Kreuzband gerissen hat.

Wie RTL/ntv und sport.de nun erfahren haben, ist am Interesse der Frankfurter tatsächlich etwas dran. Der Name des 24-jährigen Keepers, der im Sommer 2023 für fünf Millionen Euro von Maccabi Tel Aviv zum FC Bayern kam, wird intern diskutiert.

Nach unseren Informationen ist Peretz ein Keeper, dessen Profil für die Eintracht sehr interessant ist und den die Verantwortlichen gern verpflichten möchten.

Geht Peretz bei Eintracht Frankfurt ins Torwart-Duell?

Das Problem: Peretz selbst ist sich noch nicht sicher, ob er sich an anderer Stelle noch einmal auf die Bank sitzen möchte.

Dieses Szenario könnte ihm bei der SGE allerdings drohen, denn Routinier Kevin Trapp (34 Jahre alt, Vertrag bis Sommer 2026) wird seinen Stammplatz verteidigen wollen.

Um Peretz' Bereitschaft zum Duell auszuloten, finden gerade Gespräche der Frankfurter mit der Spielerseite statt. Mit dem FC Bayern hat es bislang allerdings noch keinen Kontakt gegeben.

"Sky" hatte zuletzt neben der Eintracht noch den FC Southampton aus der Premier League sowie der RC Lens aus der Ligue 1 ins Spiel gebracht.